Астролог рассказала, какие изменения в моде произойдут в Год Крысы

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В 2020 году повысится спрос на татуировки, заявила в интервью радио В 2020 году повысится спрос на татуировки, заявила в интервью радио Sputnik фэшн-астролог Вера Хубелашвили

По ее словам, на это повлияют "астрологические металл и вода" символа Нового года – крысы.

Астролог добавила, что в следующем году обязательно будут изменения в моде, поскольку, согласно китайскому календарю, открывается новый 12-летний цикл, связанный с "чем-то новым, зарождением возможностей, традиций и направлений".

"Мода не будет исключением, мода всегда опережает нас в каких-то трендах. С новым циклом Крысы мы обязательно узнаем о новых долгосрочных тенденциях, которые будут заложены в 2020 году. В этом году будет предпочтение длинным платьям, нежели мини. Крыса не будет укорачивать юбки, в нарядах будет присутствовать женственность", — пояснила Хубелашвили.