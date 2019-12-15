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Новый год—2020
2019-12-15T02:06+0300
https://ria.ru/20191215/1562403510.html
Астролог рассказала, какие изменения в моде произойдут в Год Крысы
https://cdn25.img.ria.ru/images/152752/33/1527523351_0:204:3076:1934_1036x0_80_0_0_2e73f48736384aa5d1eba3a19f17bf95.jpg
РИА Новости

Астролог рассказала, какие изменения в моде произойдут в Год Крысы

02:06 15.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТатуировка
Татуировка
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Татуировка. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В 2020 году повысится спрос на татуировки, заявила в интервью радио Sputnik фэшн-астролог Вера Хубелашвили.
По ее словам, на это повлияют "астрологические металл и вода" символа Нового года – крысы.
Астролог добавила, что в следующем году обязательно будут изменения в моде, поскольку, согласно китайскому календарю, открывается новый 12-летний цикл, связанный с "чем-то новым, зарождением возможностей, традиций и направлений".
"Мода не будет исключением, мода всегда опережает нас в каких-то трендах. С новым циклом Крысы мы обязательно узнаем о новых долгосрочных тенденциях, которые будут заложены в 2020 году. В этом году будет предпочтение длинным платьям, нежели мини. Крыса не будет укорачивать юбки, в нарядах будет присутствовать женственность", — пояснила Хубелашвили.
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Кроме того, символ года "будет склонять нас к более стильным, но консервативным традициям", отметила астролог. Так, считает она, в модных особенностях нас ожидает что-то "привычное", но в невиданном ранее исполнении.
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Новый год—2020Вера ХубелашвилиастрологияРоссияОбщество
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