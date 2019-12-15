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Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
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РИА Новости

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

00:31 15.12.2019 (обновлено: 00:50 15.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастники преступной организации, созданной и возглавляемой уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, во время предварительных слушаний в Московском окружном военном суде в Москве.
Участники преступной организации, созданной и возглавляемой уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, во время предварительных слушаний в Московском окружном военном суде в Москве.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Участники преступной организации, созданной и возглавляемой уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, во время предварительных слушаний в Московском окружном военном суде в Москве. . Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.

"В ходе расследования уголовного дела в отношении членов преступного сообщества, возглавляемого Асланом Гагиевым... задержана экс-прокурор Затеречного района города Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания Ольга Швецова", — говорится в сообщении.

По версии следствия, Швецова в 2012 году на встрече с Гагиевым в Москве "заказала" убийство бывшего мужа ее сестры — следователя Александра Леонова. В сентябре того же года Леонов был убит бандой Гагиева в Москве, отмечает СК.
"Следствием решается вопрос об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавляется в сообщении.
Сергей Неверов
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Преступная организация, созданная уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, начала криминальную деятельность не позднее 2004 года и насчитывала более 50 участников, полагает СК. По данным следствия, бандиты убили 60 человек, среди которых были силовики, чиновники и бизнесмены.
Преступления, по информации следствия, совершались в Москве, Московской области и Северной Осетии. По данным СК, самые резонансные из них — убийства в 2008 году мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева.
Ряд участников ОПГ уже приговорены к длительным срокам заключения. Самого Гагиева в 2015 году задержали в Австрии и экстрадировали в Россию в 2018-м, его ждет суд.
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