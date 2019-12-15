Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
"В ходе расследования уголовного дела в отношении членов преступного сообщества, возглавляемого Асланом Гагиевым... задержана экс-прокурор Затеречного района города Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания Ольга Швецова", — говорится в сообщении.
По версии следствия, Швецова в 2012 году на встрече с Гагиевым в Москве "заказала" убийство бывшего мужа ее сестры — следователя Александра Леонова. В сентябре того же года Леонов был убит бандой Гагиева в Москве, отмечает СК.
"Следствием решается вопрос об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавляется в сообщении.
25 ноября, 08:00Как лидер ОПГ, боровшейся за АвтоВАЗ, сбежал на Украину
Преступная организация, созданная уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, начала криминальную деятельность не позднее 2004 года и насчитывала более 50 участников, полагает СК. По данным следствия, бандиты убили 60 человек, среди которых были силовики, чиновники и бизнесмены.
Преступления, по информации следствия, совершались в Москве, Московской области и Северной Осетии. По данным СК, самые резонансные из них — убийства в 2008 году мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева.
Ряд участников ОПГ уже приговорены к длительным срокам заключения. Самого Гагиева в 2015 году задержали в Австрии и экстрадировали в Россию в 2018-м, его ждет суд.