Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

Участники преступной организации, созданной и возглавляемой уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, во время предварительных слушаний в Московском окружном военном суде в Москве. . Архивное фото

Участники преступной организации, созданной и возглавляемой уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, во время предварительных слушаний в Московском окружном военном суде в Москве.

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. По делу банды По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет

"В ходе расследования уголовного дела в отношении членов преступного сообщества, возглавляемого Асланом Гагиевым... задержана экс-прокурор Затеречного района города Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания Ольга Швецова", — говорится в сообщении.

По версии следствия, Швецова в 2012 году на встрече с Гагиевым в Москве "заказала" убийство бывшего мужа ее сестры — следователя Александра Леонова. В сентябре того же года Леонов был убит бандой Гагиева в Москве, отмечает СК.

"Следствием решается вопрос об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавляется в сообщении.

Преступная организация, созданная уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, начала криминальную деятельность не позднее 2004 года и насчитывала более 50 участников, полагает СК. По данным следствия, бандиты убили 60 человек, среди которых были силовики, чиновники и бизнесмены.

Преступления, по информации следствия, совершались в Москве, Московской области и Северной Осетии. По данным СК, самые резонансные из них — убийства в 2008 году мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева.