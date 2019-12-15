В Палаццо Барберини отреставрировали десять залов

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Римская национальная галерея старинного искусства, Палаццо Барберини, запускает новый маршрут для посетителей, который по-новому представит работы Караваджо, Тинторетто, Рафаэля и Тициана в десяти отреставрированных залах, . Римская национальная галерея старинного искусства, Палаццо Барберини, запускает новый маршрут для посетителей, который по-новому представит работы Караваджо, Тинторетто, Рафаэля и Тициана в десяти отреставрированных залах, сообщает WanedinRome.

Эти залы буду открыты в северном крыле спустя полгода после завершения работ в десяти залах в южной части музея.

Была изменена систему освещения, появились пояснительные панели и надписи. Стены были окрашены в разные тона в зависимости от представленного периода живописи, а некоторые работы покрыты защитной пленкой, которая позволяет оставлять окна открытыми.

В обновленных залах появились картины, которые еще никогда не выставлялись, взятые из хранилищ (такие как эскизы Пьетро Франкавилла).