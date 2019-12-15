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2019-12-15T14:43+0300
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В Палаццо Барберини отреставрировали десять залов
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РИА Новости

В Палаццо Барберини отреставрировали десять залов

14:43 15.12.2019
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© Flickr / israeldlrПалаццо Барберини в Риме
Палаццо Барберини в Риме
© Flickr / israeldlr
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Римская национальная галерея старинного искусства, Палаццо Барберини, запускает новый маршрут для посетителей, который по-новому представит работы Караваджо, Тинторетто, Рафаэля и Тициана в десяти отреставрированных залах, сообщает WanedinRome.
Эти залы буду открыты в северном крыле спустя полгода после завершения работ в десяти залах в южной части музея.
Была изменена систему освещения, появились пояснительные панели и надписи. Стены были окрашены в разные тона в зависимости от представленного периода живописи, а некоторые работы покрыты защитной пленкой, которая позволяет оставлять окна открытыми.
В обновленных залах появились картины, которые еще никогда не выставлялись, взятые из хранилищ (такие как эскизы Пьетро Франкавилла).

"Мы не планируем останавливаться и отреставрируем залы, посвященные живописи XVI века в следующем октябре; ремонт первого этажа будет завершен в 2021 году", - сказала журналистам директор музея Фламиния Сантори.

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