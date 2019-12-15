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Искусственный интеллект допишет десятую симфонию Бетховена
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РИА Новости

Искусственный интеллект допишет десятую симфонию Бетховена

21:30 15.12.2019
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© public domainЛюдвиг ван Бетховен на портрете Карла Штилера 1820 г.
Людвиг ван Бетховен на портрете Карла Штилера 1820 г.
© public domain
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Команда музыковедов и программистов попробует завершить незаконченное произведение Людвига ван Бетховена к 250-летию со дня рождения композитора, сообщает Le Figaro.
Результат будет представлен 28 апреля 2020 года в Бонне и станет одним из центральных событий праздничных торжеств.
Композитор начал работать над этой симфонией, когда дописывал знаменитую девятую и оду "К радости", но в результате после его смерти осталось всего несколько рукописных набросков и планов.
Команда специалистов попробует закончить за Бетховена, используя методы машинного обучения и программы, которые уже проанализировали все имеющиеся наследие композитора. Исходя из выявленных алгоритмов, искусственный интеллект создаст продолжение партитуры.
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КультураМузыкаНовости культурыЛюдвиг ван Бетховен
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