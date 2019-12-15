Искусственный интеллект допишет десятую симфонию Бетховена

Результат будет представлен 28 апреля 2020 года в Бонне и станет одним из центральных событий праздничных торжеств.

Композитор начал работать над этой симфонией, когда дописывал знаменитую девятую и оду "К радости", но в результате после его смерти осталось всего несколько рукописных набросков и планов.