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Райан Рейнольдс расстроился, когда узнал, кем хочет стать старшая дочь
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РИА Новости

Райан Рейнольдс расстроился, когда узнал, кем хочет стать старшая дочь

06:15 15.12.2019
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© AP Photo / Invision/Chris PizzelloАктер Райан Рейнольдс с женой Блейк Лайвли и детьми во время церемонии награждения его звездой на Голливудской "Аллее славы"
Актер Райан Рейнольдс с женой Блейк Лайвли и детьми во время церемонии награждения его звездой на Голливудской Аллее славы
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Райан Рейнольдс "пришел в отчаяние", узнав, что его старшая дочь, которой всего четыре года, хочет стать актрисой, сообщает Daily Mail.
"Шоу-бизнес ничего хорошего детям дать не может", - пошутил актер.
Он рассказал об амбициях старшей дочери на телешоу Джимми Фэллона.
"Но на самом деле я не возражаю. После школы она может делать все, что ей вздумается", - добавил Рейнольдс.
"Пока у нее каждый день выступления, она поет песни, разыгрывает маленькие пьесы дома, но играть ребенком в кино – это совсем другая история. Я постарался объяснить ей, что это большая нагрузка для нервной системы", - пояснил он.
И у Райана, и у его жены (и матери троих их общих детей) прекрасно сложились актерские карьеры. Пара познакомилась на съемках приключенческого фильма "Зеленый фонарь".
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