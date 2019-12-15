Райан Рейнольдс расстроился, когда узнал, кем хочет стать старшая дочь

Актер Райан Рейнольдс с женой Блейк Лайвли и детьми во время церемонии награждения его звездой на Голливудской "Аллее славы"

© AP Photo / Invision/Chris Pizzello Актер Райан Рейнольдс с женой Блейк Лайвли и детьми во время церемонии награждения его звездой на Голливудской "Аллее славы"

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Райан Рейнольдс "пришел в отчаяние", узнав, что его старшая дочь, которой всего четыре года, хочет стать актрисой, сообщает Daily Mail.

"Шоу-бизнес ничего хорошего детям дать не может", - пошутил актер.

Он рассказал об амбициях старшей дочери на телешоу Джимми Фэллона.

"Но на самом деле я не возражаю. После школы она может делать все, что ей вздумается", - добавил Рейнольдс.

"Пока у нее каждый день выступления, она поет песни, разыгрывает маленькие пьесы дома, но играть ребенком в кино – это совсем другая история. Я постарался объяснить ей, что это большая нагрузка для нервной системы", - пояснил он.