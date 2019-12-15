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Туризм
2019-12-15T14:46+0300
https://ria.ru/20191215/1562377542.html
Туристы рассказали о приметах, в которые верят во время поездок
https://cdn24.img.ria.ru/images/155366/13/1553661351_152:582:2759:2048_1036x0_80_0_0_494dace33a1e56486a06ac65cf286e6a.jpg
РИА Новости

Туристы рассказали о приметах, в которые верят во время поездок

14:46 15.12.2019
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© Depositphotos / ViewApartТуристы делают селфи в аэропорту
Туристы делают селфи в аэропорту
© Depositphotos / ViewApart
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Путешественники, опрошенные турсервисом, рассказали о приметах и правилах, которые соблюдают, чтобы поездка прошла удачно, сообщает Aviasales.
Специалисты сервиса провели исследование среди 35 тысяч пользователей и выяснили, что треть из них аплодируют пилотам, как только самолет касается земли. Так пассажиры благодарят летчиков за мягкую посадку.
29 процентов респондентов обязательно присаживаются перед выходом из дома. Некоторые воспринимают это действие как "минуту на раздумья в тишине, чтобы вспомнить то, что забыли взять с собой". Другие вспоминают, выключены ли свет, газ и вода.
Еще 23 процента путешественников считают, что возвращаться — плохая примета, а если пришлось (за паспортом, деньгами или ключами), то нужно посмотреть в зеркало. Иначе, по словам опрошенных, не миновать "неприятностей или беды".
Остальные 15 процентов никому не рассказывают о своих планах поездки, чтобы не сглазить.
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