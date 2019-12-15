Режиссер "Прощания" поможет Николь Кидман с сериалом "Экспаты"

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Сценарист и режиссер фильма "Прощание" Лулу Вонг присоединится к Николь Кидман в работе над сериалом "Экспаты" на Amazon, . Сценарист и режиссер фильма "Прощание" Лулу Вонг присоединится к Николь Кидман в работе над сериалом "Экспаты" на Amazon, сообщает Variety.

В основе сериала одноименный роман Дженис Ли о сообществе иностранцев в Гонконге.

"Когда я впервые прочитала книгу, меня сразу заинтересовала разнообразие характеров персонажей и тонкий исследовательский подход к жизни в современном Гонконге. Я очень рада возможности работать с Николь Кидман и Amazon", - рассказала Вонг.