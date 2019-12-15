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Режиссер "Прощания" поможет Николь Кидман с сериалом "Экспаты"
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РИА Новости

Режиссер "Прощания" поможет Николь Кидман с сериалом "Экспаты"

02:46 15.12.2019
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© AFP 2019 / Robyn Beck, Lisa O'ConnorЛулу Вонг и Николь Кидман
Лулу Вонг и Николь Кидман
© AFP 2019 / Robyn Beck, Lisa O'Connor
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Сценарист и режиссер фильма "Прощание" Лулу Вонг присоединится к Николь Кидман в работе над сериалом "Экспаты" на Amazon, сообщает Variety.
В основе сериала одноименный роман Дженис Ли о сообществе иностранцев в Гонконге.
"Когда я впервые прочитала книгу, меня сразу заинтересовала разнообразие характеров персонажей и тонкий исследовательский подход к жизни в современном Гонконге. Я очень рада возможности работать с Николь Кидман и Amazon", - рассказала Вонг.
Платформа сделала заказ на съемки сериала еще в июле. Вонг будет сценаристом, исполнительным продюсером и режиссером ряда эпизодов. Николь Кидман участвует в проекте в качестве продюсера.
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