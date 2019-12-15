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https://ria.ru/20191215/1562375942.html
"Без России не решить проблемы". Почему ЕС хочет диалога с Москвой
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РИА Новости

"Без России не решить проблемы". Почему ЕС хочет диалога с Москвой

08:00 15.12.2019 (обновлено: 08:06 15.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинБорис Ельцин на встрече с делегацией Европейского сообщества
Борис Ельцин на встрече с делегацией Европейского сообщества
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Тридцать лет назад Россия и Евросоюз установили официальные отношения. За эти годы стороны то сближались, то отдалялись — по разным причинам. Но в канун юбилейной даты Москва и Брюссель признали, что просто обречены на диалог и сотрудничество. Как складывалось взаимодействие сторон в эти годы, вспоминает РИА Новости.

"Европа — наш общий дом"

"Мы живем в уязвимом, довольно хрупком, но взаимосвязанном мире. В мире, где необходимо сосуществовать друг с другом. Что бы нас ни разделяло, планета у нас одна. Европа — наш общий дом. Дом, а не "театр военных действий", — заявил Михаил Горбачев в 1984 году, выступая перед членами парламента Великобритании.
Холодная война в начале восьмидесятых была в самом разгаре, и ни о какой оттепели в отношениях СССР и Запада не шло и речи. Но положение в советской экономике стремительно ухудшалось, а сменившие Леонида Брежнева престарелые члены политбюро — сначала Юрий Андропов, потом Константин Черненко — были далеки от реформ.
Европа тоже не стремилась к сотрудничеству с Советами, но опасалась, что уход дряхлых генсеков может привести к новому обострению в отношениях с Москвой. Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер начала искать выход на молодые кадры в верхушке КПСС, которые потенциально могли возглавить страну.
Горбачев, занимавший в 1984 году пост секретаря ЦК, показался европейцам наиболее перспективным кандидатом для начала диалога. К тому же молодой советский политик и сам искал контактов с европейцами, чтобы позаимствовать экономический опыт.
"С этим человеком можно иметь дело. Мне он даже понравился", — охарактеризовала Тэтчер Горбачева после первой встречи.
Начавшийся в середине восьмидесятых диалог Москвы и Запада привел к международной разрядке. Более того, он стал основой для дальнейшего сотрудничества России — как правопреемницы Советского Союза — с Европой.
© AP PhotoСекретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер в Лондоне. 1984 год
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер в Лондоне. 1984 год
© AP Photo
Секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер в Лондоне. 1984 год

Два столпа

Восемнадцатого декабря 1989 года СССР и страны Европы, объединявшиеся в единое сообщество, подписали первое соглашение о сотрудничестве сроком на десять лет.
Двусторонние договоры с европейскими странами, заключенные Москвой еще в шестидесятые-семидесятые годы, в восьмидесятые денонсировали: управление экономикой, политикой, социальной сферой на континенте передавалось наднациональным структурам.
Советы оказались перед реальной угрозой изоляции. Чтобы удержать экономику и выйти на новые рынки, руководство компартии пошло на сделку с Европой. Брюссель, в свою очередь, был заинтересован в расширении экономических связей в такой специфической сфере, как ядерные исследования. Вскоре после подписания соглашения с Москвой европейцы отменили ограничения советского экспорта.
После распада СССР в российской экономике начались структурные изменения. Европа опасалась, что переход на новую модель усугубит ситуацию внутри страны. Восточному соседу стали активно помогать. В начале девяностых европейцы поставляли по программе TASIS продовольствие.
© РИА Новости / Олег ЛасточкинЖители Москвы покупают продукты, присланные Европейским сообществом в рамках гуманитарной помощи
Жители Москвы покупают продукты, присланные Европейским Сообществом в рамках гуманитарной помощи
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Жители Москвы покупают продукты, присланные Европейским сообществом в рамках гуманитарной помощи
Брюссель также помогал Москве реализовывать политические, административные и судебные реформы. В 1996 году Россия вступила в Совет Европы, а через два года ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод.
Российские власти всерьез рассматривали и идею вступления в ЕС. Однако европейцы тут же дали понять, что это невозможно.
"Мы предлагаем концепцию "Европа на двух столпах". Она предусматривает создание двух центров силы: Евросоюза и России", — заявлял в начале девяностых председатель Еврокомиссии Жак Делор.
Отказ Брюсселя принять Россию в единую европейскую семью был связан с опасениями, что промышленные товары, нефть, алюминий, уран, вооружения из нашей страны могут оказаться дешевле европейских и составят серьезную конкуренцию на мировом рынке.
© РИА Новости / Дмитрий ДонскойБорис Ельцин на концерте звезд эстрады в поддержку его кандидатуры на предстоящих президентских выборах. Екатеринбург, 1996 год
Борис Ельцин концерте звезд эстрады в поддержку его кандидатуры на предстоящих выборах в Екатеринбурге. 1996 год
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Борис Ельцин на концерте звезд эстрады в поддержку его кандидатуры на предстоящих президентских выборах. Екатеринбург, 1996 год

Взгляд на Чечню

Но экономика — не единственная сфера, где между Москвой и Брюсселем возникли трения. На первый план вышла политика. Начавшаяся в декабре 1994-го первая чеченская кампания вызвала на Западе критику. Европейские чиновники встали на защиту самопровозглашенной Ичкерии и призывали федеральные власти начать переговоры с сепаратистами.
Единственное, что удерживало ЕС от принятия жестких мер в отношении Москвы, — опасения, что к власти вернутся коммунисты. В 1996 году, с одной стороны, в Чечне продолжалась военные действия, с другой — по всей стране шла подготовка к президентским выборам. Геннадий Зюганов, по всем опросам, опережал Бориса Ельцина. Тогда критика в адрес Москвы несколько поутихла.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВвод российских войск в Чечню в 1994 году
Ввод российских войск в Чечню в 1994 году
© РИА Новости
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Ввод российских войск в Чечню в 1994 году
Накануне парламентских выборов в России в 1999 году Запад ужесточил давление на Москву. Госсекретарь США Стройб Тэлботт специально прибыл в российскую столицу после выборов и потребовал от властей начать прямые переговоры с главарями чеченских боевиков. Страны ЕС эти требования поддержали.
Более того, западные союзники устанавливали прямые контакты с сепаратистами. В 1997-м глава "независимой Ичкерии" Аслан Масхадов прибыл с визитом в США. Ему удалось расположить к себе американских чиновников, а Россию представить как страну, подавляющую стремление народов к свободе.
Только после вторжения исламистов в Дагестан в августе 1999-го, послужившего толчком ко второй чеченской кампании, Запад стал квалифицировать действия Москвы на Северном Кавказе как внутреннее дело России. Осуждающие антироссийские резолюции перестали принимать только в 2004-м. Но появились новые проблемы.
© РИА Новости / Александр ПоляковАслан Масхадов во время перерыва в переговорах представителей России и Чечни по урегулированию чеченского конфликта. 1996 год
Аслан Масхадов во время перерыва в переговорах представителей РФ и Чечни по урегулированию чеченского конфликта. 1996 год
© РИА Новости / Александр Поляков
Аслан Масхадов во время перерыва в переговорах представителей России и Чечни по урегулированию чеченского конфликта. 1996 год

От революции к революции

"Оранжевая революция" 2004 года на Украине снова вбила клин в российско-европейские отношения. Брюссель утверждал, что открытая поддержка Москвой одного из кандидатов в президенты — Виктора Януковича — вывела украинцев на Майдан. Более того, ЕС обвинял российские власти и в том, что они пытались заставить Киев отказаться от многовекторной политики и принять пророссийский курс.
Претензии Москвы сводились к тому, что это как раз Запад спровоцировал противостояние на Украине. Конкурента Януковича — Виктора Ющенко — в России называли "проектом Госдепа" и обвиняли ЕС и США в лоббировании его интересов.
Протесты на Майдане стихли только после третьего тура выборов — победу присудили прозападному Ющенко. Отношения Москвы и Брюсселя оставались напряженными, хотя экономические связи продолжали развиваться.
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин на саммите Россия — ЕС в Брюсселе. 2012 год
Владимир Путин на саммите Россия-ЕС в Брюсселе. 2012 год
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин на саммите Россия — ЕС в Брюсселе. 2012 год
В тот же период Европейский союз форсировал процесс объединения шести стран СНГ — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины — в рамках проекта "Восточное партнерство". Россия расценивала эти действия как попытки разрушить ее связи на постсоветском пространстве.
Через девять лет после "оранжевой революции" на Украине Россия и Европа снова рассорились. В 2013-м после отказа Киева подписывать соглашение об ассоциации с ЕС люди снова вышли на улицы. Протестующие обвинили Москву в давлении на украинские власти, ЕС поддержал эти претензии.
Последовавшее воссоединение Крыма с Россией вызвало новую волну антироссийской критики. В отношении Москвы западные страны консолидированно ввели экономические санкции. Ответственность за развязывание конфликта на юго-востоке Украины европейцы тоже возложили на российские власти и ввели очередные рестрикции.
Украинский фактор и сегодня остается главным раздражителем в отношениях России и ЕС.
© РИА Новости / Дмитрий Чеботаев / Перейти в фотобанкСторонники Виктора Ющенко во время "оранжевой революции" на Украине. 2004 год
Сторонники Виктора Ющенко во время Оранжевой революции на Украине. 2004 год
© РИА Новости / Дмитрий Чеботаев
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Сторонники Виктора Ющенко во время "оранжевой революции" на Украине. 2004 год

Поток, еще поток

Несмотря на противоречия и санкции, Москва и Брюссель продолжают взаимодействие. Евросоюз остается основным экономическим партнером нашей страны, на его долю приходится почти половина товарооборота. Россия, в свою очередь, входит в пятерку основных торговых партнеров ЕС.
Сотрудничество продолжается и в сфере энергетики. Главный проект в этой области — магистральный газопровод "Северный поток — 2". Он соединит газовые системы России и Германии через Балтийское море. Топливо пойдет в Европу в обход Украины.
Кроме того, "Северный поток — 2" составит конкуренцию сжиженному газу США, стремящемуся на европейский рынок. Поэтому Вашингтон давит на ЕС, требуя отказаться от участия в проекте. Однако большая часть трубопровода уже построена, и европейцы не намерены от него отказываться.
Но не по всем энергетическим проектам Брюссель занимает такую принципиальную позицию. Так, начавшаяся в 2012 году разработка газопровода "Южный поток", который должен был пройти через Черное море на Балканский полуостров, в итоге была заморожена. Причиной снова стал украинский фактор.
Европейские страны долгое время сомневались, стоит ли участвовать в проекте из-за Крыма и событий в Донбассе. Точку поставил Владимир Путин, заявив в конце 2014 года, что тема закрыта.
© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtТрубы для строительства газопровода "Северный поток — 2" недалеко от порта Мукран, Германия
Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 недалеко от порта Мукран, Германия
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Трубы для строительства газопровода "Северный поток — 2" недалеко от порта Мукран, Германия

Призывы к диалогу

В начале 2010-х российские власти предлагали Евросоюзу вернуться к идее создания Большой Европы "от Лиссабона до Владивостока". Путин тогда напомнил, что еще в восьмидесятые годы европейцы поддержали эту идею, впервые выдвинутую де Голлем. Ее суть в расширении экономических связей, создании общей торговой зоны, единого энергетического рынка, расширении культурных и образовательных связей. Вначале европейцы проявили интерес, но потом охладели.
Скептически в Европе восприняли и идею объединить системы противоракетной обороны России, США и Европы. Ставку сделали на интеграцию систем ПРО Европы и США. Ее элементы, согласно плану Вашингтона, должны быть размещены в Польше и Чехии, вблизи российских границ, что вызвало возмущение Москвы.
© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкПодготовка Международного пресс-центра к саммиту "Россия — ЕС"
Подготовка Международного пресс-центра к Саммиту Россия-ЕС
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Подготовка Международного пресс-центра к саммиту "Россия — ЕС"
Тем не менее Москва и ЕС признают, что, оставаясь соседями, следует сохранять нормальные рабочие отношения. Многие европейские страны выступают за отмену антироссийских санкций и ищут способы продолжить сотрудничество с Москвой.
Президент Франции Эммануэль Макрон открыто заявил, что считает Россию частью европейского мира, и призвал налаживать диалог.
В канун 30-летия установления отношений между Россией и Евросоюзом надежду на их оздоровление выразил и постпред России в ЕС Владимир Чижов.
"Без России не решить ни одной значимой международной проблемы, а наши задачи на мировой арене во многом близки", — заключил дипломат.
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