"Серега побежал, в него выстрелили". Истории жертв жестоких розыгрышей

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Мария Семенова. С наручниками на запястьях и пакетом на голове их заталкивают в машину и везут в неизвестном направлении. Подбрасывают пакетики с белым порошком и обвиняют в распространении наркотиков, заставляют подписывать чистосердечное признание и не позволяют позвонить близким. Пока жертвы жестоких розыгрышей всерьез боятся за свою свободу и жизнь, их друзья наслаждаются "невинной шуткой".

"Незабываемый подарок"

В России десяток агентств организуют розыгрыши разной степени масштабности и законности. Все утверждают, что действуют в правовом поле. Однако то, что они делают, слабо согласуется с Уголовным кодексом, предусматривающим, например, до 12 лет лишения свободы за похищение человека.

Согласно контракту, который заказчик заключает с актерами в некоторых компаниях, его обязанность — предупредить гостей праздника о готовящемся сюрпризе. Иногда друзья именинника или молодоженов действительно выполняют этот пункт договора. Это видно сразу: расслабленные, спокойные люди, изо всех сил пытаясь сдержать улыбку, с удовольствием участвуют в "маски-шоу" с собственным задержанием. Но так бывает далеко не всегда.

Вот мужчина, узнав о розыгрыше, практически в истерике кричит гостям: "Да вы уроды!" Его друга "застрелили" во время праздника. Смертельно бледный молодой человек изогнулся, чтобы подписать чистосердечное признание рукой в "браслетах", защелкнутых за спиной. Мужчина в рубашке, на которой в момент "задержания" оторвались все пуговицы, пытается отстоять свое право на звонок адвокату. Все эти люди — тоже участники "невинного розыгрыша", который наверняка стал для них, как и обещали организаторы, "незабываемым подарком".

Уровень "реалистичности" выбирает заказчик. От него зависит, будет ли "ОМОН", матерясь через слово, укладывать всех "лицом в пол", защелкивать за спиной наручники и надевать на голову пакет, или же именинника вежливо "задержат" за распространение наркотиков и попросят проехать в участок. Вот только параметры шоу определяет один человек, а примерять на себя роль пойманного преступника приходится совсем другому.

Лицом на капот

Несколько лет назад Нина Ильина работала на новосибирском телевидении: у нее была авторская программа в стиле "испытано на себе". В свой день рождения она со съемочной группой ехала на аэродром, чтобы прыгнуть с парашютом. Это был и сюжет для следующей программы, и подарок на день рождения от редакции — Нина давно о таком мечтала, и ее коллеги хорошо об этом знали.

"Перед подобными экстремальными сюжетами я всегда надевала наушники и слушала успокаивающую приятную музыку. И вот играет песня Kodaline "Аll I want", там такие трепетные нежные строки, и внезапно я открываю глаза оттого, что машина резко тормозит: нас подрезали. Потом вылетает ОМОН (или СОБР, точно не скажу), всех кладут лицом на капот", — вспоминает Нина.

У нее мелькнула мысль, что это розыгрыш ко дню рождения. Но когда ее праздничный макияж стерся после встречи с капотом, засомневалась. Дальше — хуже.

© Фото : из личного архива Нины Ильиной Нина Ильина © Фото : из личного архива Нины Ильиной Нина Ильина

"Я так красиво накрасилась, волосы уложила — и вот меня прижимают лицом к грязному капоту. После этого вывернули все вещи и достали из моей сумки белый порошок. Сказали: "Вы привезли наркотики из Санкт-Петербурга" (я там недавно была, навещала друзей). Страшно стало, когда я спросила: "Это что, розыгрыш?", а мне ответили: "Заткнись, с…", начали тыкать в лицо пистолетом".

"Плохо спала до конца лета"

Девушке надели на голову мешок и повезли в неизвестном направлении. Нина думала о том, что незадолго до этого она участвовала в журналистском расследовании: разоблачила главврача одной больницы, который брал с пациентов деньги за операции, проводящиеся по квоте. После чего ей стали поступать угрозы: "Твой труп будет лежать в канаве". Она была почти уверена, что подброшенные наркотики — месть за то расследование.

"Меня привезли в лес, дали подписать чистосердечное признание. Мой отчим — адвокат, я знаю, как выглядят такие документы. Сказали: либо подписываешь, либо мы тебя увозим. Я абсолютно растерялась, не знала, что делать. В этот момент мой оператор и лучший друг Серега побежал, ему выстрелили в спину — прямое попадание, я видела. Он упал в крапиву, я начала истерично кричать и плакать. Тогда кто-то сзади закричал: "С днем рождения!" Поворачиваю голову, вижу цветы, шарики, ко мне подходит мой оператор, говорит: "Я жив", а я ему: "Ах ты, сволочь".

Сейчас она вспоминает обо всем с улыбкой, но до конца того лета (все произошло 21 июля) так и не могла нормально спать.

"Очень испугалась, перенервничала. Это был крайне негативный опыт. Я думала, что прыгну с парашютом, все повеселятся, а в результате приехала в редакцию заплаканная, с трясущимися руками. Розыгрыши позиционируют как подарок, который запомнится навсегда, — да, я это запомню на всю жизнь, но мне бы не хотелось, чтобы такое случилось с кем-то из моих близких", — замечает она.

О "сюрпризе", готовящемся для Нины, знали не только коллеги, сидевшие с ней в той машине (два оператора и водитель), но и вся редакция. После розыгрыша они, впрочем, поняли, что несколько перестарались.

© Фото : из личного архива Нины Ильиной Ильина после розыгрыша © Фото : из личного архива Нины Ильиной Ильина после розыгрыша

"Мой друг Серега до сих пор просит у меня прощения. Накануне мы отмечали мой день рождения, я ему говорила, как рада, что прыгну с парашютом. Я видела его смятение, но думала, что это из-за каких-то личных проблем. На самом деле, он все знал, хотел мне сказать, однако не решился. Он до сих пор об этом сожалеет. Как-то раз был момент, когда он прослезился и сказал: "Нин, прости, если б я знал, что ты будешь в таком стрессе, сказал бы", — заканчивает рассказ Ильина.

"Надели наручники, зачитали обвинение"

Антон Галеев из Перми признается: он любил разыгрывать друзей, периодически звонил им с незнакомых номеров, представлялся судебным приставом и требовал вернуть долги. Однажды товарищи Антона решили отплатить ему той же монетой и заказали розыгрыш в агентстве.

Все случилось в его день рождения: компания жарила шашлыки на базе отдыха, когда внезапно раздались звуки выстрелов.

© из личного архива Антона Галеева Антон Галеев © из личного архива Антона Галеева Антон Галеев

"Стрельба, крики: "Всем лежать, работает ОМОН". Я решил, что это к хозяевам базы отдыха, даже, помню, подумал: "Ничего себе, у них тут весело". Но тут один из них толкнул меня на бетонные плиты. У меня в руке был бокал пива, все пролилось и потекло под меня. Я ждал, что омоновец отойдет, а я уползу вниз (там стоял катер), но он прижал меня коленом, навалился. Потом пришел "следователь". Когда он назвал мою фамилию, я сначала не откликнулся: вдруг поймет, что здесь таких нет, и уйдет. Но он повторил еще раз. Меня подняли, надели наручники, зачитали обвинение. Я был в шоке, не знал, что делать, кому звонить", — делится переживаниями Антон.

Его обвинили в мошенничестве, еще сказали, что он не оплачивает коммунальные счета, — последнее было правдой, у Антона накопился долг за квартиру в семь тысяч рублей.

"Я испугался, потерял дар речи, не знал, что отвечать следователю. Было очень стыдно перед друзьями. А еще решил, что это жена меня сдала: я с ней накануне сильно разругался", — говорит молодой человек.

Пока его вели к машине, он думал только об одном: сейчас окажется в клетке с настоящими преступниками, как фильмах. Перебирал в голове криминальные сюжеты и пытался вспомнить, что же герои сериалов говорят сокамерникам?

"Вот меня привезут, заведут в клетку. Там люди сидят, что им сказать? Не здрасьте же. Ничего не придумал. Единственная фраза, крутившаяся в голове: "Я здесь по ошибке", — вспоминает Антон.

Его повели к выходу с базы отдыха, но через несколько шагов "следователь" все еще строгим тоном спросил: "У вас сегодня день рождения?"

"А дальше — уже хлопушки, подбежали все мои друзья. Сказали: "За все твои розыгрыши решили оторваться". Моя первая реакция: "Долги нужно оплачивать вовремя". А вторая: "Какие же мои друзья засранцы". Но после того случая я больше никогда никого не разыгрывал. Первую ночь почти не спал. С оплатой коммуналки теперь не затягиваю".

"Облегчение словами не передать"

А вот Денис Носков из Ростова-на-Дону остался очень доволен розыгрышем: впрочем, с ним обошлись без наручников и команды "лицом в пол".

"Мы с девушкой выходили из торгового центра, я уже в окно увидел, что около моего автомобиля стоит сотрудник ГИБДД и что-то заполняет. Я удивился: машина была припаркована правильно. Мне инкриминировали наезд на пешехода. У меня на тот момент был немножко помят капот после ДТП, которое нигде не было зафиксировано: мы с другим участником решили все на месте. Это и сделало розыгрыш правдоподобным. Я решил, что где-то автомобиль такой же марки и цвета действительно совершил наезд на пешехода, а очевидцы могли просто перепутать номерной знак. Меня спросили, где я находился в определенное время, и назвали число за две или три недели до событий. Я стал вспоминать, где был, кого могу позвать в качестве свидетелей. Я знал, что невиновен, но напрягся, адреналин заиграл", — в подробностях описывает Денис события того дня.

"Когда мне сказали, что это розыгрыш, — такое облегчение, что словами словами не передать. Это был позитивный опыт", — заключает он, но добавляет, что подобный сюрприз не всякого обрадует.

"Не скажу, что понравилось, но я понял юмор"

Коллеги Виктора Гладышева (имя изменено) из Самары тоже учли его жизненные обстоятельства, чтобы розыгрыш был правдоподобным.

Несколько лет назад он возглавлял компанию, занимающуюся инженерными сетями. Работали на крупном объекте, не смогли сдать часть проекта в срок, возник конфликт с генподрядчиком, предъявившим очень серьезные претензии и штрафы. Чтобы оспорить все в судебном порядке, Виктору нужно было забрать часть документации объекта.

"И вот под это ребята придумали, что ко мне якобы пришел следователь с ОМОНом. Поначалу я поверил. Меня обвиняли в том, что я похитил документы с территории генподрядчика. У меня было дикое возмущение, помню, в перепалку вступил. Хотел позвонить брату, который работает в органах, — не разрешили, но позволили очень спокойно одеться и собраться. Потом я посмотрел — а у ОМОНа ботинки и оружие разные. Уже какая-то догадка промелькнула", — говорит он.

Виктора сопроводили на улицу, на этом розыгрыш закончился: взорвались хлопушки, коллеги дружно поздравили его с днем рождения. "Не то чтобы я был рад, но и сильного негатива не было: понял юмор, не воспринял как издевательство".

"Все в рамках закона"

Дмитрий Разумовский, сотрудник челябинского филиала одной из компаний, устраивающей розыгрыши по всей России, объяснил РИА Новости, что их деятельность абсолютно легальна.

"Все в рамках закона. Со всеми заказчиками заключается договор, в котором черным по белому написано, что он обязан уведомить гостей о шоу-программе. Это его зона ответственности, а в случае чего — личные проблемы. Бывает такое, что люди оказываются не в курсе, но мы, когда работаем, мониторим всю ситуацию, контролируем реакцию человека: если она становится опасной для него, все прекращается. Однако таких моментов не было. Люди воспринимают шоу положительно", — рассказывает он.

© Фото : из личного архива Нины Ильиной Ильина с организаторами розыгрыша © Фото : из личного архива Нины Ильиной Ильина с организаторами розыгрыша

Стоимость розыгрыша рассчитывается индивидуально: Дмитрий не назвал даже примерный диапазон цен, ссылаясь на коммерческую тайну. Компания, где он работает, специализируется на розыгрышах, которые проводят люди, одетые в форму СОБРа или ОМОНа. Как сказано на официальном сайте, в их команде — каскадеры, мастера спорта по рукопашному бою, инструкторы из различных силовых структур, альпинисты, аквалангисты и пиротехники.

"Наша франшиза никогда не будет предоставлена непроверенному коллективу. Ребятам, которые просто играли в страйкбол и решили весело проводить время, откажем. Это профессионалы, а не люди с улицы, взявшие в руки игрушечные автоматики и побежавшие людей кошмарить. Мы никого не унижаем, не оскорбляем — мы дарим яркие эмоции", — заверяет он.

Наибольшей популярностью у заказчиков пользуются свадебные шоу-программы. По словам Разумовского, молодожены и гости обычно остаются довольны, впрочем, бывают осечки. "Работали со свадебным агентством, нам заказали шоу-программу: мы появляемся, уводим невесту в сторону, жениха "задерживаем". Дальше идет работа с гостями, конкурсы. Но в агентстве проигнорировали наше требование предупредить молодоженов. В итоге невеста испугалась. Впрочем, ребята, которые с ней работали, быстро ее успокоили, не ломая при этом общей картины. Все гости были в восторге. Обычно все проходит гладко, потому что мы планируем от и до. Если мне звонит человек и говорит, что завтра нужно кого-то разыграть, я отказываю, какие бы деньги он ни предлагал. Без подготовки я не могу выполнить работу качественно. Мы не берем количеством, не гонимся за деньгами — дарим людям праздник", — убеждает Дмитрий.

"От пяти до двенадцати лет"

"Если человек не дал согласие на лишение свободы или похищение, пусть и в рамках розыгрыша, есть две статьи: 127 — "Незаконное лишение свободы" и 126 — "Похищение человека". Так как все делается группой лиц, это уже часть 2 ст. 126, предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет. Если человек недоволен розыгрышем, он может обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Привлечь за это можно как тех, кто осуществляет эти действия (то есть надевает наручники, сажает в машину), так и заказчиков. Конечно, в ходе расследования будут устанавливать все обстоятельства, в том числе и преступный умысел. Тем не менее я бы не рекомендовал устраивать подобные розыгрыши", — прокомментировал агентству Евгений Корчаго, адвокат, член Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества.

А вот другие действия во время розыгрыша — подбрасывание муки под видом наркотиков, обвинение в воровстве или мошенничестве — не преступление. Если, конечно, это делают частные лица, а не сотрудники правоохранительных органов.