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День памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей
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РИА Новости

День памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей

04:17 15.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкДевушка во время траурной церемонии на месте гибели фотокорреспондента Международного информационного агентства "Россия сегодня" Андрея Стенина
Девушка во время траурной церемонии на месте гибели фотокорреспондента Международного информационного агентства Россия сегодня Андрея Стенина
© РИА Новости / Игорь Маслов
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В 1991 году по решению Союза журналистов России был учрежден День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.
Первый раз родственники и коллеги погибших журналистов собрались 11 декабря 1991 года, чтобы почтить память отдавших свои жизни за свободу слова. Это случилось после того, как в сентябре 1991 года в Югославии погибли корреспондент российского телевидения Виктор Ногин и оператор Геннадий Куренной. В ходе расследования выяснилось, что машина журналистов была обстреляна сербскими боевиками.
В последние годы в России День памяти журналистов отмечается 15 декабря.
В 2019 году, по данным международной неправительственной организации Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists), в мире был убит 21 журналист, 64 журналиста пропали, 250 были заключены в тюрьму. https://cpj.org/
Самым трагичным для журналистского сообщества России стал 2014 год. Исполняя свой профессиональный долг, на юго-востоке Украины в том году погибли российские журналисты: специальный фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, корреспондент и звукооператор телеканала "Россия" Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Все они посмертно были награждены Орденом Мужества.
В памяти останутся имена российских журналистов Владислава Листьева, Дмитрия Холодова, Ларисы Юдиной, Анны Политковской, Натальи Эстемировой, Анастасии Бабуровой и многих других, погибших от рук преступников.
В день памяти журналистов во всех регионах России проходят вечера памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга.
15 декабря в Москве собираются семьи журналистов, погибших при исполнении профессионального долга, чтобы почтить их память. Помимо моральной поддержки пострадавшие семьи получают материальную помощь.
В память о журналистах, отдавших свою жизнь во имя свободы слова, проводятся встречи и конференции, на которые приезжают журналисты из разных стран. Редакциями ведущих российских СМИ были учреждены различные конкурсы и награды, среди которых: Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина (единственная в России международная площадка для молодых фотографов), премия "Камертон" имени Анны Политковской (за достижения в области защиты прав человека и свободы прессы).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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