День памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей

В 1991 году по решению Союза журналистов России был учрежден День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.
Первый раз родственники и коллеги погибших журналистов собрались 11 декабря 1991 года, чтобы почтить память отдавших свои жизни за свободу слова. Это случилось после того, как в сентябре 1991 года в Югославии погибли корреспондент российского телевидения Виктор Ногин и оператор Геннадий Куренной. В ходе расследования выяснилось, что машина журналистов была обстреляна сербскими боевиками.
В последние годы в России День памяти журналистов отмечается 15 декабря.
В 2019 году, по данным международной неправительственной организации Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists), в мире был убит 21 журналист, 64 журналиста пропали, 250 были заключены в тюрьму. https://cpj.org/
Самым трагичным для журналистского сообщества России стал 2014 год. Исполняя свой профессиональный долг, на юго-востоке Украины в том году погибли российские журналисты: специальный фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, корреспондент и звукооператор телеканала "Россия" Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Все они посмертно были награждены Орденом Мужества.
В памяти останутся имена российских журналистов Владислава Листьева, Дмитрия Холодова, Ларисы Юдиной, Анны Политковской, Натальи Эстемировой, Анастасии Бабуровой и многих других, погибших от рук преступников.
В день памяти журналистов во всех регионах России проходят вечера памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга.
15 декабря в Москве собираются семьи журналистов, погибших при исполнении профессионального долга, чтобы почтить их память. Помимо моральной поддержки пострадавшие семьи получают материальную помощь.
В память о журналистах, отдавших свою жизнь во имя свободы слова, проводятся встречи и конференции, на которые приезжают журналисты из разных стран. Редакциями ведущих российских СМИ были учреждены различные конкурсы и награды, среди которых: Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина (единственная в России международная площадка для молодых фотографов), премия "Камертон" имени Анны Политковской (за достижения в области защиты прав человека и свободы прессы).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников