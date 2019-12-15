2019-12-15T12:00+0300
2019-12-15T12:00+0300
https://ria.ru/20191215/1562367926.html
Вареная мозоль и "мы вас похороним" - к чему приводят ошибки перевода
https://cdn23.img.ria.ru/images/156236/78/1562367858_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_6cbf1fc884066b03c65a69045c40f728.jpg
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Вареная мозоль и "мы вас похороним" - к чему приводят ошибки перевода
А вы уже пробовали "ребенка кукурузы" или "кисло-сладкого грубияна"? Такие "лакомые" блюда можно встретить в русском меню в зарубежных ресторанах – где сэкономили на переводчике и воспользовались электронным словарем. Однако ошибки перевода способны не только вызвать взрыв смеха, но и спровоцировать политический скандал.
Слушайте и говорите правильно!
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Эпизод подготовила Елена Исайкина
Текст читала Наталия Шашина
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос
и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте и подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме