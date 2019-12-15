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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.
2019-12-15T12:00+0300
https://ria.ru/20191215/1562367926.html
Вареная мозоль и "мы вас похороним" - к чему приводят ошибки перевода
https://cdn23.img.ria.ru/images/156236/78/1562367858_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_6cbf1fc884066b03c65a69045c40f728.jpg
РИА Новости

Вареная мозоль и "мы вас похороним" - к чему приводят ошибки перевода

12:00 15.12.2019
62
Как это по-русски
Вареная мозоль и «мы вас похороним» - к чему приводят ошибки перевода
Вчера, 12:00
А вы уже пробовали "ребенка кукурузы" или "кисло-сладкого грубияна"? Такие "лакомые" блюда можно встретить в русском меню в зарубежных ресторанах – где сэкономили на переводчике и воспользовались электронным словарем. Однако ошибки перевода способны не только вызвать взрыв смеха, но и спровоцировать политический скандал.
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Эпизод подготовила Елена Исайкина
Текст читала Наталия Шашина
Монтаж Андрея Темнова
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Как это по-русскиПодкаст
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