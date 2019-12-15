Лучше, чем поисковик: все о "Навигаторе социальных услуг"

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Не имеющий аналогов в России новый проект "Навигатор социальных услуг" поможет жителям Нижегородской области сократить время поиска необходимой информации в Сети. Теперь, чтобы организовать детский праздник, выбрать кружок робототехники и даже записать бабушку на курсы рукоделия, можно просто зайти на сайт Не имеющий аналогов в России новый проект "Навигатор социальных услуг" поможет жителям Нижегородской области сократить время поиска необходимой информации в Сети. Теперь, чтобы организовать детский праздник, выбрать кружок робототехники и даже записать бабушку на курсы рукоделия, можно просто зайти на сайт навигаторсп.рф

"Уникальность проекта состоит в том, что на сайте есть возможность интеллектуального поиска той или иной услуги. Это позволяет экономить время на поиске нужной организации и подобрать наиболее соответствующие необходимому запросу услугу или товар", — отметил руководитель Центра инноваций социальной сферы Игорь Седых.

С помощью интерактивного каталога нижегородцы смогут быстро найти нужную им организацию, в том числе по нескольким фильтрам. Для этого на главной странице можно сразу выбрать направление: образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обслуживание, культура и другие категории.

"Например, по ключевому поиску "Детские праздники" мы можем подобрать детские центры, службы, которые на высоком уровне проведут мероприятия в нужном вам или вашему ребенку формате. Помимо этого определен поиск по категориям и возрастным группам. Можно искать в категориях "дети", "молодежь", "взрослое население", "пенсионеры" — это позволяет максимально быстро и наиболее точно найти слугу, которая нужна той или иной аудитории", — сказал Седых.

Как пользоваться навигатором?

На сегодняшний день "Навигатор социальных услуг" только начинает работу — добавлять организации в каталог планируют до апреля 2020 года.

В отличие от поисковиков, в интеллектуальном каталоге сразу размещается вся информация о компании: год основания, проверенные адреса и контакты, а также фотографии и специальный проморолик, рассказывающий о деятельности организации.

"Население сможет не просто пользоваться крупными поисковиками или другими приложениями, которые позволяют огромное количество услуг находить, включая, наверное, и социальные услуги. Здесь (в "Навигаторе". — Прим. ред.) будет упор именно на них и будет более четкая и подробная информация, например, по услуге обучения детей с особенностями развития, которые, конечно, в других приложениях не учитываются. Просто дается телефон, сайт: сами ищите", — пояснил Седых.

При этом главное преимущество сайта — система отзывов, благодаря которым пользователь может оценить надежность компании.

На сайте есть возможность ознакомиться с отзывами тех, кто уже получал услугу в организации, и, соответственно, оставить свой отзыв на страницах навигатора. Этот рейтинг будет отображаться на странице организации", — добавил Седых.

Кроме того, у компании есть возможность отвечать на отзывы, то есть на сайте можно будет проследить всю историю оказания услуг.

Социальное предпринимательство и планы на будущее

Еще одно отличие навигатора от обычных поисков заключается в сотрудничестве с социальными предпринимателями. В июле 2019 года вышли поправки в закон, определяющие это понятие.

"Социальное предпринимательство — предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества", — говорится в тексте закона.

Если компания преподносит себя как занимающаяся социальным предпринимательством, в интерактивном каталоге у нее появляется специальный значок. По словам Игоря Седых, это означает, что организация предоставила Центру инноваций социальной сферы полный пакет документов в соответствии с законодательством.

В будущем команда, создавшая навигатор, планирует развиваться не только на территории Нижегородской области, но и по всей России.