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2019-12-15T08:08+0300
https://ria.ru/20191215/1562361515.html
Головная боль Пентагона. Почему США разучились строить авианосцы
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РИА Новости

Головная боль Пентагона. Почему США разучились строить авианосцы

08:00 15.12.2019 (обновлено: 08:08 15.12.2019)
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© Фото : U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge LeoniАмериканский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford
Американский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford
© Фото : U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Николай Протопопов. Почти сотня самолетов на борту, суперсовременное оборудование, полная автоматизация и целый букет "детских болячек" — введение в строй самого дорогого в истории атомного авианосца "Джеральд Р. Форд" руководство США назвало первоочередной задачей. Беспокойство чиновников вполне понятно: деньги на доработку плавучего аэродрома улетают как в трубу, а действующие авианосцы типа "Нимиц" моложе не становятся. О больших проблемах с очередной дорогой игрушкой Пентагона, уже обошедшейся бюджету в миллиарды долларов, — в материале РИА Новости.

Перебрали с технологиями

Разработка самого мощного авианосца ВМС США началась в середине 1990-х. Заложили новый корабль в 2005-м. Он должен был сменить в составе флота первый американский атомный авианосец "Энтерпрайз", который нес службу с начала 1960-х. "Джеральд Р. Форд" строили почти десять лет и спустили на воду осенью 2013-го. С водоизмещением более 100 тысяч тонн он стал крупнейшим в мире надводным боевым кораблем.
К новому "символу демократии" изначально предъявлялись особые требования. Авианосец должен был оснащаться более мощной ядерной силовой установкой, чем его предшественники, нести на борту больше самолетов и обладать повышенной живучестью. От планов превратить его в корабль-невидимку за счет стелс-технологий конструкторы отказались — выходило слишком дорого и сложно. Однако сделать "Форд" менее заметным по сравнению с "Нимицами" у них все же получилось.
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Кроме того, применяя современные алгоритмы и оборудование, конструкторы планировали уменьшить стоимость содержания гиганта — автоматизация многих процессов позволила бы значительно сократить численность экипажа. Однако это удалось лишь отчасти: за обслуживание и управление авианосца отвечают более четырех с половиной тысяч человек.
Надо сказать, по оснащению "Форд" заметно превосходит собратьев. Например, при взлете самолетов используются электромагнитные катапульты, что позволяет увеличить интенсивность и частоту полетов. В отличие от паровых, эти устройства более плавно разгоняют самолеты, а летчики при этом испытывают меньшие перегрузки.
Корпус авианосца в целом схож по конструкции с предыдущими проектами кораблей типа "Нимиц". Одно из заметных отличий — относительно компактная надстройка сдвинута ближе к корме. Площадь полетной палубы увеличена, а ее компоновка позволяет быстрее перемещать боеприпасы и самолеты.
© Фото : U.S. Navy/ Aiyana S. PaschalАвианосец ВМС США "Нимиц" (CVN 68)
Авианосец ВМС США Нимиц (CVN 68)
© Фото : U.S. Navy/ Aiyana S. Paschal
Авианосец ВМС США "Нимиц" (CVN 68)
"Джеральд Форд" принимает на борт до девяноста самолетов, вертолетов и беспилотников. Ударная авиация представлена истребителями F/A-18E/F Super Hornet F-35C, в состав группировки входят самолеты электронного противодействия EA-18G Growler, дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Hawkeye, транспортники C-2 Greyhound. Кроме того, на авианосце размещены вертолеты MH-60R/S и БПЛА.
Два ядерных реактора позволяют разогнать огромный корабль длиной 337 и шириной 78 метров до тридцати узлов. Самооборону обеспечивает зенитное вооружение — ракетные установки RIM-116 и RIM-162 с дальностью стрельбы до десяти и пятидесяти километров соответственно.
© Flickr / Official U.S. Navy PageАвианосец USS Gerald R. Ford (CVN-78)
Авианосец USS Gerald R. Ford (CVN-78)
© Flickr / Official U.S. Navy Page
Авианосец USS Gerald R. Ford (CVN-78)

Всплывшие проблемы

Авианосец у американцев получился действительно продвинутым и технологичным. Однако с вводом в эксплуатацию возникли большие задержки. Планировалось, что "Джеральд Форд" заступит на службу в 2014-м. Но впоследствии сроки постоянно переносились из-за частых поломок оборудования.
Неполадки проявились сразу после спуска нового корабля на воду. Специалисты обнаружили несколько серьезных проблем в работе систем, обеспечивающих взлет и посадку самолетов. В первую очередь по итогам испытаний плохо себя показали электромагнитные аэрофинишеры — разработчики корабля заявляли, что они смогут без сбоев принять 1600 самолетов, но на практике это число не превысило 25. А электромагнитная катапульта обеспечила лишь четыреста взлетов вместо заявленных четырех тысяч.
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Когда начались морские испытания, довольно быстро вышли из строя опорные подшипники гребных валов. Корабль вернули в порт, на устранение неисправности ушло несколько месяцев. Впрочем, проблемы с силовой установкой преследуют "Джеральд Р. Форд" до сих пор.
По последним данным, из-за них авианосец приступит к выполнению боевых задач не ранее 2022-го. Более того, на ходовых испытаниях обнаружена серьезная неисправность ядерной энергетической установки. В докладе ВМС США говорится, что "корабль испытывает затруднения с преобразованием энергии, вырабатываемой ядерными реакторами".
Большие опасения у представителей Минобороны США вызывают и подъемные устройства для транспортировки боеприпасов. На борту авианосца их насчитывается 11, функционируют только два. И то в испытательном режиме.
© Фото : U.S. Navy/Joshua J. WahlАвианосец USS Gerald R. Ford (CVN-78) в сухом доке
Авианосец USS Gerald R. Ford (CVN-78) в сухом доке
© Фото : U.S. Navy/Joshua J. Wahl
Авианосец USS Gerald R. Ford (CVN-78) в сухом доке

Удобная мишень

Все эти неурядицы сопровождаются жесткой критикой в адрес оборонного ведомства и Министерства промышленности США в связи с расходами на разработку и строительство авианосца: стоимость работ достигла рекордной отметки в 13 миллиардов долларов, превысив плановую на 22 процента, и продолжает увеличиваться. Многие западные военные эксперты сходятся во мнении, что настолько дорогие и сложные в строительстве авианосцы американскому флоту попросту не нужны.
Они уверены, что в условиях развития высокоточных ракетных систем и торпедного оружия столь крупные корабли быстро превратятся в удобные мишени для авиации и флота вероятного противника. А гибель даже одного такого корабля с многотысячным экипажем нанесет американской армии ущерб, сопоставимый со всеми потерями за время боевых действий в Афганистане.
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Тем не менее отлаженный механизм американского оружейного лобби редко дает сбои, поэтому Пентагон, вероятнее всего, не откажется от эксплуатации авианосцев на протяжении всего XXI века.
США планируют построить десять плавучих аэродромов типа "Джеральд Форд" в течение нескольких десятков лет. Они придут на смену устаревшим авианосцам класса "Нимиц". Напомним, сейчас авианосный флот США представлен одиннадцатью кораблями, включая "Джеральд Форд". На верфях уже заложен следующий новейший авианосец "Джон Ф. Кеннеди" и готовится строительство третьего — "Дуайт Эйзенхауэр".
© Фото : U.S. NavyАвианосец ВМС США Карл Винсон в сопровождении корейских эсминцев Sejong the Great и Yang Manchun
Авианосец ВМС США Карл Винсон в сопровождении корейских эсминцев Sejong the Great и Yang Manchun
© Фото : U.S. Navy
Авианосец ВМС США Карл Винсон в сопровождении корейских эсминцев Sejong the Great и Yang Manchun
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Обсудить 115
USS Gerald R. FordВоенно-морские силы СШАМинистерство обороны СШАРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Разучились? :0))) А в РФууу и НЕ научились - только дешевые пААнты и всё.
15 декабря, 10:49
LEONARD Cohen
14110184
Заголовок это ... что?? Предсмертная записка "Кузи"??
15 декабря, 10:57
delmont67
17510048
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