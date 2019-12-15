Праздник в кругу семьи: детей-сирот можно пригласить домой на каникулы

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Наряжать елку, создавать домашний уют, готовить вкусную выпечку и ходить в гости — привычные хлопоты новогодних каникул для многих российский семей. Но не для детей-сирот.

В Приморье любого подростка, оставшегося без попечения родителей, могут пригласить к себе на новогодние каникулы жители края. Дарить настоящий семейный праздник в рамках традиционной акции "Новый год в семье" можно с 16 декабря по 12 января.

Взять на время мальчика или девочку из организации для детей-сирот может практически каждый законопослушный житель Приморья. Для этого нужно получить только согласие службы опеки по месту жительства, сообщается на официальном сайте администрации края

Участие в акции "Новый год в семье" полезно как родителям, так и детям. Мамы и папы могут поближе познакомиться с заинтересовавшим их ребенком, считают организаторы акции.

Ребята почувствуют, что такое настоящий дом, каково это — жить в семье. Дети во время праздников могут покрутить с папой запчасти в гараже, приготовить с мамой праздничный салат, сходить в кино или погулять с собакой. Казалось бы, обычные вещи, а для кого-то это желанное и недоступное. Мы приглашаем желающих сделать предстоящие каникулы для ребят по-настоящему особенными и незабываемыми", — подчеркнула заместитель директора департамента образования и науки Приморского края Наталья Василянская.

Акция "Новый год в семье" проводится с 2015 года и всегда находит большой отклик у жителей Приморья. Так, прошлой зимой настоящую сказку удалось подарить 316 детям — это почти 23 процента всех воспитанников центров содействия семейному устройству и коррекционных школ-интернатов края.

В Забайкальском крае подобная акция проходит под названием "Каникулы в семье". Ребенок может остаться гостить и после новогодних праздников. Стать опекуном можно не дольше чем на три месяца, сообщается на официальном сайте региона.