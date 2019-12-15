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2019-12-15T12:11+0300
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Час пробил: теперь в мировой торговле можно делать все что угодно
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РИА Новости

Час пробил: теперь в мировой торговле можно делать все что угодно

08:00 15.12.2019 (обновлено: 12:11 15.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Александр Лесных. Попытки США развалить Всемирную торговую организацию увенчались успехом. В середине декабря на пенсию ушли два из трех оставшихся арбитров Апелляционного суда ВТО, и теперь этот важнейший орган не в состоянии принимать никаких решений. То есть даже те страны, которые формально обязались соблюдать правила организации, смогут их нарушать, и им за это ничего не будет. Почему это выгодно Вашингтону и есть ли шанс реанимировать ВТО — в материале РИА Новости.

Спящая красавица

Апелляционный суд — важнейший орган ВТО, призванный разбираться в спорах между участниками торговых отношений. Его решения — окончательные и безоговорочные, члены ВТО обязаны выполнять их в кратчайший срок. В противном случае контрагенты страны-нарушителя автоматически получают право вводить против нее торговые санкции.
В Апелляционном суде ВТО должно быть семь арбитров, но в последнее время их было только три, поскольку Вашингтон уже два года блокирует выборы новых. В минувший вторник в отставку ушли еще два арбитра, работает только один, а единоличные решения по торговым спорам принимать нельзя. Так что ВТО на неопределенный срок лишилась возможности выполнять свою главную функцию.
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Это грозит обернуться хаосом в мировой торговле. Ведь теперь даже члены ВТО смогут устанавливать любые тарифные барьеры, ограничивая иностранным товарам доступ на внутренний рынок.
А после того как пострадавшие партнеры засыплют ВТО жалобами, государства-нарушители просто направят все это в Апелляционный суд, который не способен вынести никаких вердиктов.
В самой организации обещают найти временное решение, хотя признают, что это не сильно повлияет на сложившуюся ситуацию.
"Гендиректор ВТО говорит, что мы не можем поручить урегулирование этой проблемы внешним подрядчикам — ученым, юристам или аналитическим центрам. Но мы также не готовы полагаться исключительно на женевских экспертов — это политический вопрос, требующий политического подхода в Женеве и мировых столицах", — заявил представитель ВТО Кит Роквелл.

Трамп ликует

Президент США давно критикует ВТО и не скрывает, что участие в организации невыгодно его стране. "Мы знаем, что они обманывали нас годами, и это больше не повторится", — говорил Трамп в августе, выступая перед сотрудниками Royal Dutch Shell в Пенсильвании.
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Дело в том, что почти за четверть века существования ВТО (хотя фактически базовые принципы организации были сформулированы в 1947 году в Генеральном соглашении по тарифам и торговле — ГАТТ) именно с США чаще всего возникали торговые споры.

С 1995 по 2019-й годы в ВТО поступило 575 жалоб на недобросовестную конкуренцию, и 275 из них касались США. Причем в 152 случаях Вашингтон выступал в качестве ответчика. Для сравнения: страны Евросоюза напрямую затрагивали только 184 жалобы.

Дело в том, что Вашингтон часто пользуется дополнительными торговыми ограничениями для защиты американских производителей. Только в прошлом году на импортные пошлины Трампа пожаловались Китай, Евросоюз, Россия, Норвегия, Канада, Мексика, Индия, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Исландия и Сингапур.
Апелляционный суд ВТО прекратил работу в самое подходящее для Белого дома время. В начале октября организация приняла решение по жалобе США на субсидирование производителя гражданских самолетов Airbus европейскими властями в ущерб Boeing. Это позволило Вашингтону объявить дополнительные пошлины на импорт товаров и услуг из ЕС на 7,5 миллиарда долларов. А Брюсселю теперь некуда подавать апелляцию.
Впрочем, эксперты уверены, что никто не смирится с таким положением дел в период снижения общих темпов роста мировой экономики, спасти которую способна только более активная международная торговля. Поэтому Китай активно поддерживает европейский план Б — создание механизма урегулирования торговых споров, аналогичный тому, что был в ВТО. Об этом посол Китая в организации Чжан Сянчэнь сообщил Bloomberg.
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"Было бы идеально, если бы 163 члена ВТО, исключая США, попросту дублировали систему решения споров ВТО, включая Апелляционный суд", — считает бывший член апелляционной инстанции Джим Бахус.
В таком случае международная торговля выйдет на устойчивый рост. Но на товары из США все страны смогут вводить любые пошлины, и Вашингтону будет некуда жаловаться на их протекционистскую политику.
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торговая войнаThe Boeing CompanyЕвросоюзСШАТорговляЭкономика
Популярные комментарии
Власти России чуть не 20 лет унижались, шли на любые убытки и терпели плевки от кого угодно, что бы попасть в ВТО. Трамп прихлопнул ВТО за 3 года..хороший пример как надо уважать интересы своей страны....
15 декабря, 12:19
Vladidmir Kanygin
116202010
У Америки есть внутренняя экономика им плевать на любые барьеры. Если внешняя не приносит доход то внутриняя работает на страну. В остальных странах мира экономика только внешняя и по этому по ним бьют сильно. Если экономика только внешняя то её можно обсудить санкциями.
15 декабря, 11:32
Andrej Kozakov
26231020
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