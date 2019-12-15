Легендарный "Руссо-Балт": первый в России серийный автомобиль

История "Руссо-Балтов" началась в 1908 году, когда на Русско-Балтийском вагонном заводе в Риге появился автомобильный отдел.
История "Руссо-Балтов" началась в 1908 году, когда на Русско-Балтийском вагонном заводе в Риге появился автомобильный отдел.
Первый серийный автомобиль сошел с конвейера в 1909-м.
Первый серийный автомобиль сошел с конвейера в 1909-м.
"Руссо-Балты" не уступали зарубежным моделям ни в скорости, ни в надежности.
"Руссо-Балты" не уступали зарубежным моделям ни в скорости, ни в надежности.
"Руссо-Балт" был первым автомобилем, добравшимся до вершины Везувия.
"Руссо-Балт" был первым автомобилем, добравшимся до вершины Везувия.
О прочности машины говорит такой случай: однажды во время пробега водитель наехал на избу; домик развалился, а автомобиль остался почти невредимым.
О прочности машины говорит такой случай: однажды во время пробега водитель наехал на избу; домик развалился, а автомобиль остался почти невредимым.
Российские автомобили побеждали в международных ралли.
Российские автомобили побеждали в международных ралли.
Производство "Руссо-Балтов" прекратилось в первые годы советской власти.
Производство "Руссо-Балтов" прекратилось в первые годы советской власти.
В мире сохранился только один экземпляр — "Руссо-Балт К12/20" 1911 года выпуска, он хранится в Политехническом музее.
В мире сохранился только один экземпляр — "Руссо-Балт К12/20" 1911 года выпуска, он хранится в Политехническом музее.
На выставке в Москве можно увидеть и другие редкие автомобили начала XX века, например Peugeot Bebe BP-1.
На выставке в Москве можно увидеть и другие редкие автомобили начала XX века, например Peugeot Bebe BP-1.
Автомобиль Bugatti Type 57 на выставке "Руссо-Балт. Первый. Легендарный".
Автомобиль Bugatti Type 57 на выставке "Руссо-Балт. Первый. Легендарный".