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https://ria.ru/20191215/1562344777.html
Легендарный "Руссо-Балт": первый в России серийный автомобиль
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РИА Новости

Легендарный "Руссо-Балт": первый в России серийный автомобиль

09:00 15.12.2019 (обновлено: 10:04 15.12.2019)
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В Политехническом музее на ВДНХ открылась выставка "Руссо-Балт. Первый. Легендарный". Здесь можно увидеть единственную сохранившуюся дореволюционную машину "Руссо-Балт" и узнать ее историю. Легенда отечественного автопрома — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

История "Руссо-Балтов" началась в 1908 году, когда на Русско-Балтийском вагонном заводе в Риге появился автомобильный отдел.

Посетители на выставке Руссо-Балт. Первый. Легендарный
1 из 10

История "Руссо-Балтов" началась в 1908 году, когда на Русско-Балтийском вагонном заводе в Риге появился автомобильный отдел.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Первый серийный автомобиль сошел с конвейера в 1909-м.

Экспонат на выставке Руссо-Балт. Первый. Легендарный,
2 из 10

Первый серийный автомобиль сошел с конвейера в 1909-м.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

"Руссо-Балты" не уступали зарубежным моделям ни в скорости, ни в надежности.

Экспонат на выставке Руссо-Балт. Первый. Легендарный
3 из 10

"Руссо-Балты" не уступали зарубежным моделям ни в скорости, ни в надежности.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

"Руссо-Балт" был первым автомобилем, добравшимся до вершины Везувия.

Экспонат на выставке Руссо-Балт. Первый. Легендарный
4 из 10

"Руссо-Балт" был первым автомобилем, добравшимся до вершины Везувия.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

О прочности машины говорит такой случай: однажды во время пробега водитель наехал на избу; домик развалился, а автомобиль остался почти невредимым.

Экспонат на выставке Руссо-Балт. Первый. Легендарный
5 из 10

О прочности машины говорит такой случай: однажды во время пробега водитель наехал на избу; домик развалился, а автомобиль остался почти невредимым.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Российские автомобили побеждали в международных ралли.

Экспонат на выставке Руссо-Балт. Первый. Легендарный
6 из 10

Российские автомобили побеждали в международных ралли.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Производство "Руссо-Балтов" прекратилось в первые годы советской власти.

Экспонат на выставке Руссо-Балт. Первый. Легендарный
7 из 10

Производство "Руссо-Балтов" прекратилось в первые годы советской власти.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

В мире сохранился только один экземпляр — "Руссо-Балт К12/20" 1911 года выпуска, он хранится в Политехническом музее.

Экспонат на выставке Руссо-Балт. Первый. Легендарный
8 из 10

В мире сохранился только один экземпляр — "Руссо-Балт К12/20" 1911 года выпуска, он хранится в Политехническом музее.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

На выставке в Москве можно увидеть и другие редкие автомобили начала XX века, например Peugeot Bebe BP-1.

Автомобиль Peugeot Bebe BP-1 на выставке Руссо-Балт. Первый. Легендарный
9 из 10

На выставке в Москве можно увидеть и другие редкие автомобили начала XX века, например Peugeot Bebe BP-1.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Автомобиль Bugatti Type 57 на выставке "Руссо-Балт. Первый. Легендарный".

Автомобиль Bugatti Type 57 на выставке Руссо-Балт. Первый. Легендарный
10 из 10

Автомобиль Bugatti Type 57 на выставке "Руссо-Балт. Первый. Легендарный".

© РИА Новости / Антон Денисов
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6732102
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ВДНХПолитехнический музейФото
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