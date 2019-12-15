Мэрилин Монро, молот Тора, лютоволк. Какие татуировки выбирают звезды

"В основном люди набивают просто понравившуюся картинку, без особого значения, — пояснил РИА Новости тату-мастер Андрей Коен. — Но, безусловно, есть татуировки со смыслом: в честь любимых животных, детей, близких, в память о важных моментах жизни".
"Обычно тату решаются сделать, когда в жизни происходит какое-то событие, — делится наблюдениями Роман Матеуца. — Или хотят какую-то важную для себя идею выразить визуально и закрепить на теле".
Например, Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в "Игре престолов", к окончанию сериала сделала на предплечье рисунок лютоволка —
символа дома Старков — и добавила подпись "The pack survives" ("Стая выживет"). Некоторые фанаты потом обвиняли актрису, что она таким образом проспойлерила финал саги.
"Обычно тату решаются сделать, когда в жизни происходит какое-то событие, — делится наблюдениями Роман Матеуца. — Или хотят какую-то важную для себя идею выразить визуально и закрепить на теле".
Например, Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в "Игре престолов", к окончанию сериала сделала на предплечье рисунок лютоволка —
символа дома Старков — и добавила подпись "The pack survives" ("Стая выживет"). Некоторые фанаты потом обвиняли актрису, что она таким образом проспойлерила финал саги.
По словам Коена, чаще всего тату набивают на плечи и предплечья — это самые видные места.
Скарлетт Йоханссон сначала набила цепочку со скандинавским "молотом Тора" на левом запястье, потом на правом предплечье — цветное изображение заката. И принялась украшать остальные части тела.
По словам Коена, чаще всего тату набивают на плечи и предплечья — это самые видные места.
Скарлетт Йоханссон сначала набила цепочку со скандинавским "молотом Тора" на левом запястье, потом на правом предплечье — цветное изображение заката. И принялась украшать остальные части тела.
Сергей Полунин, похоже, тоже выбирал место позаметнее, когда делал татуировку на на левом виске, — мнения о том, что она означает, разнятся. Есть версии, что это птицы или цифра три.
У "enfant terrible балета" много рисунков на теле, которые ему приходится скрывать гримом перед тем, как выйти на сцену.
Сергей Полунин, похоже, тоже выбирал место позаметнее, когда делал татуировку на на левом виске, — мнения о том, что она означает, разнятся. Есть версии, что это птицы или цифра три.
У "enfant terrible балета" много рисунков на теле, которые ему приходится скрывать гримом перед тем, как выйти на сцену.
Кто-то идет менее радикальным путем: Ирина Шейк сделала рисунок, посвященный ее бабушке Галие, но выбрала для этого щиколотку. Так при желании (или необходимости, например, на фотосессии или модном показе) рисунок можно скрыть — ремешком для туфель или просто тональным средством.
Кто-то идет менее радикальным путем: Ирина Шейк сделала рисунок, посвященный ее бабушке Галие, но выбрала для этого щиколотку. Так при желании (или необходимости, например, на фотосессии или модном показе) рисунок можно скрыть — ремешком для туфель или просто тональным средством.
Главное правило перед тем, как идти к мастеру, — хорошенько подумать. Ведь может случиться так, что рисунок когда-то станет ненавистен. Как отметил Андрей Коен, татуировка может надоесть. "И человек больше не хочет видеть ее на себе. Советую подойти более ответственно к выбору рисунка, месту и мастеру: татуировки — это навсегда", — подчеркивает он.
Например, тату Джонни Деппа часто иллюстрируют его принципы или жизненные вехи. Одна из них — слово "slim" ("худышка"), которое актер набил на костяшках пальцев в честь тогдашней супруги Эмбер Херд. После громкого развода он изменил надпись на "scum" ("дрянь").
Этого ему показалось мало, и Депп сверху разукрасил букву "u" знаком анархии, и у него получилось "scam" ("обман, мошенничество").
Главное правило перед тем, как идти к мастеру, — хорошенько подумать. Ведь может случиться так, что рисунок когда-то станет ненавистен. Как отметил Андрей Коен, татуировка может надоесть. "И человек больше не хочет видеть ее на себе. Советую подойти более ответственно к выбору рисунка, месту и мастеру: татуировки — это навсегда", — подчеркивает он.
Например, тату Джонни Деппа часто иллюстрируют его принципы или жизненные вехи. Одна из них — слово "slim" ("худышка"), которое актер набил на костяшках пальцев в честь тогдашней супруги Эмбер Херд. После громкого развода он изменил надпись на "scum" ("дрянь").
Этого ему показалось мало, и Депп сверху разукрасил букву "u" знаком анархии, и у него получилось "scam" ("обман, мошенничество").
Анжелину Джоли на удаление тату тоже толкнул развод. Долгое время на плече актрисы красовался дракон, над которым было имя второго супруга актрисы, Билли Боба Торнтона.
После расставания Джоли сначала свела рисунки (дракон, по ее словам, напоминал ей о Билли), а затем нанесла поверх географические координаты мест, где родился каждый из шести ее детей.
Анжелину Джоли на удаление тату тоже толкнул развод. Долгое время на плече актрисы красовался дракон, над которым было имя второго супруга актрисы, Билли Боба Торнтона.
После расставания Джоли сначала свела рисунки (дракон, по ее словам, напоминал ей о Билли), а затем нанесла поверх географические координаты мест, где родился каждый из шести ее детей.
Говоря об удалении рисунков на теле, Роман Матеуца заметил, что сводят или перекрывают обычно старые, испорченные татуировки.
А Андрей Коен добавил: "Бывает, люди пытаются сэкономить, идут к неопытным мастерам и получают на выходе совсем не то, что они хотели".
Одно из первых тату актрисы Меган Фокс — портрет Мэрилин Монро. Американка долгое время гордо демонстрировала лицо своей знаменитой коллеги, но потом вдруг решила его свести. Аргументировала тем, что личность Монро окутана негативной энергией. Кстати, изображения лиц считаются среди тату-мастеров одними из самых сложных для исполнения.
Говоря об удалении рисунков на теле, Роман Матеуца заметил, что сводят или перекрывают обычно старые, испорченные татуировки.
А Андрей Коен добавил: "Бывает, люди пытаются сэкономить, идут к неопытным мастерам и получают на выходе совсем не то, что они хотели".
Одно из первых тату актрисы Меган Фокс — портрет Мэрилин Монро. Американка долгое время гордо демонстрировала лицо своей знаменитой коллеги, но потом вдруг решила его свести. Аргументировала тем, что личность Монро окутана негативной энергией. Кстати, изображения лиц считаются среди тату-мастеров одними из самых сложных для исполнения.
Обычно мастера предпочитают набивать по собственным скетчам.
"Я делаю татуировки только в своем стиле и по собственным рисункам. В основном клиенты выбирают из готовых эскизов, но также я могу основываться на их идеях", — отмечает Андрей.
Леди Гага в один из визитов в Японию поддалась порыву и выбрала для тату уже готовый рисунок. Теперь на бицепсе Гаги красуется цитата ее любимого поэта Райнера Марии Рильке на немецком: "И в самый темный час ночной признайся: умрешь ли ты, коль запретят тебе творить? Окунись в свое сердце, куда корнями ушел ответ, и спроси себя: должен ли я творить?"
Обычно мастера предпочитают набивать по собственным скетчам.
"Я делаю татуировки только в своем стиле и по собственным рисункам. В основном клиенты выбирают из готовых эскизов, но также я могу основываться на их идеях", — отмечает Андрей.
Леди Гага в один из визитов в Японию поддалась порыву и выбрала для тату уже готовый рисунок. Теперь на бицепсе Гаги красуется цитата ее любимого поэта Райнера Марии Рильке на немецком: "И в самый темный час ночной признайся: умрешь ли ты, коль запретят тебе творить? Окунись в свое сердце, куда корнями ушел ответ, и спроси себя: должен ли я творить?"
Еще одна любительница текстов на теле — актриса Никки Рид. Она сделала татуировку "Прилучный", посвятив ее российскому актеру Павлу Прилучному, с которым тогда встречалась. После завершения отношений Никки свела рисунок.
Еще одна фраза на русском языке, написанная с ошибками ("Должно быть чтотобольшее"), находится на правом боку артистки. Неизвестно, удалила ли Рид рисунок, поскольку в последнее время появляется на публике в одежде, закрывающей эту область тела.
Еще одна любительница текстов на теле — актриса Никки Рид. Она сделала татуировку "Прилучный", посвятив ее российскому актеру Павлу Прилучному, с которым тогда встречалась. После завершения отношений Никки свела рисунок.
Еще одна фраза на русском языке, написанная с ошибками ("Должно быть чтотобольшее"), находится на правом боку артистки. Неизвестно, удалила ли Рид рисунок, поскольку в последнее время появляется на публике в одежде, закрывающей эту область тела.
А бывает, что тату — результат спора. Том Харди в 2015 году снимался с Леонардо Ди Каприо в фильме "Выживший". Перед объявлением номинантов на "Оскар" в 2016-м Лео утверждал, что Харди будет в их числе, а Том сомневался в этом. Заключили пари, договорившись, что звезда "Темного рыцаря" в случае проигрыша сделает тату по эскизу коллеги.
В итоге он получил не только номинацию, а потом "Оскар", но и надпись на бицепсе "Leo knows all" ("Лео знает все").
А бывает, что тату — результат спора. Том Харди в 2015 году снимался с Леонардо Ди Каприо в фильме "Выживший". Перед объявлением номинантов на "Оскар" в 2016-м Лео утверждал, что Харди будет в их числе, а Том сомневался в этом. Заключили пари, договорившись, что звезда "Темного рыцаря" в случае проигрыша сделает тату по эскизу коллеги.
В итоге он получил не только номинацию, а потом "Оскар", но и надпись на бицепсе "Leo knows all" ("Лео знает все").