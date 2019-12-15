Мэрилин Монро, молот Тора, лютоволк. Какие татуировки выбирают звезды

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"Обычно тату решаются сделать, когда в жизни происходит какое-то событие, — делится наблюдениями Роман Матеуца. — Или хотят какую-то важную для себя идею выразить визуально и закрепить на теле".

Например, Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в "Игре престолов", к окончанию сериала сделала на предплечье рисунок лютоволка —

символа дома Старков — и добавила подпись "The pack survives" ("Стая выживет"). Некоторые фанаты потом обвиняли актрису, что она таким образом проспойлерила финал саги.