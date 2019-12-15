Лучшие космические фото 2019 года

Космонавт Олег Кононенко работает в открытом космосе.
Космонавт Олег Кононенко работает в открытом космосе.
Африка с борта Международной космической станции.
Станция "Юнона" передала на Землю снимок северного полушария Юпитера с ярко-белыми облаками над поверхностью планеты.
Станция "Юнона" передала на Землю снимок северного полушария Юпитера с ярко-белыми облаками над поверхностью планеты.
Астрономы получили первые фотографии так называемой тени черной дыры в центре галактики M87.
Астрономы получили первые фотографии так называемой тени черной дыры в центре галактики M87.
К 29-летию с момента запуска "Хаббла" НАСА опубликовало фото Южной Крабовидной туманности, переданное телескопом.
К 29-летию с момента запуска "Хаббла" НАСА опубликовало фото Южной Крабовидной туманности, переданное телескопом.
Туманность NGC 604 в Галактике Треугольника — крупнейшая область рождения новых звезд.
Туманность NGC 604 в Галактике Треугольника — крупнейшая область рождения новых звезд.
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" со стартовой площадки космодрома Байконур.
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" со стартовой площадки космодрома Байконур.
Космонавт Алексей Овчинин с роботом "Федором" на борту МКС.
"Хаббл" сфотографировал умирающую спиральную галактику D100. Она движется на огромной скорости и оставляет за собой шлейф из водорода и пыли.
"Хаббл" сфотографировал умирающую спиральную галактику D100. Она движется на огромной скорости и оставляет за собой шлейф из водорода и пыли.
Международная космическая станция пролетает на фоне Солнца.
Осадочные породы и песок в кратере Danielson, запечатленные космическим аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter.
Осадочные породы и песок в кратере Danielson, запечатленные космическим аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter.
Сатурн, снятый телескопом "Хаббл" во время самого близкого подхода к Земле.
Сатурн, снятый телескопом "Хаббл" во время самого близкого подхода к Земле.
Селфи марсохода Curiosity на хребте Веры Рубин Красной планеты.
Изображение, полученное телескопом "Хаббл", показало, что спиральная галактика NGC 3432 в созвездии Малого Льва сбоку выглядит линейной.
Изображение, полученное телескопом "Хаббл", показало, что спиральная галактика NGC 3432 в созвездии Малого Льва сбоку выглядит линейной.
Квазар Teacup со сверхмассивной черной дырой SDSS 1430 + 1339.
Квазар Teacup со сверхмассивной черной дырой SDSS 1430 + 1339.
Уникальное геологическое образование Ришат в Сахаре много лет служит ориентиром для космонавтов, так как его хорошо видно с околоземной орбиты.
Уникальное геологическое образование Ришат в Сахаре много лет служит ориентиром для космонавтов, так как его хорошо видно с околоземной орбиты.
Полярное сияние, сфотографированное с борта МКС.
Вид с Международной космической станции.
Межпланетная станция New Horizons передала детальные снимки Ультимы Туле, на которых видны загадочные белые пятна и гигантские "ямы".
Межпланетная станция New Horizons передала детальные снимки Ультимы Туле, на которых видны загадочные белые пятна и гигантские "ямы".
Телескоп Spitzer позволил астрономам рассмотреть центр Млечного Пути.
Телескоп Spitzer позволил астрономам рассмотреть центр Млечного Пути.
Огромное темное пятно на Юпитере оказалось тенью от спутника планеты — Ио.
Огромное темное пятно на Юпитере оказалось тенью от спутника планеты — Ио.
Ураган "Дориан" с борта Международной космической станции.
Астрофизики открыли необычную "мертвую звезду". Пульсар разогнан взрывом породившей его сверхновой до рекордной скорости — 1130 километров в секунду.
Астрофизики открыли необычную "мертвую звезду". Пульсар разогнан взрывом породившей его сверхновой до рекордной скорости — 1130 километров в секунду.
Песчаные дюны на Марсе.
"Хаббл" получил уникальные фотографии крупнейшей звезды Галактики в созвездии Киля, чья скорая гибель угрожает жизни на Земле.
"Хаббл" получил уникальные фотографии крупнейшей звезды Галактики в созвездии Киля, чья скорая гибель угрожает жизни на Земле.
Спиральная галактика NGC 3749 в созвездии Центавра.
Устья рек на севере Мадагаскара.
Вид с МКС на пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15".
Вид с МКС на пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15".
Бур HP3, установленный на поверхности Марса.
Снимок Земли с борта МКС, сделанный на длинной выдержке.