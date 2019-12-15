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2019-12-15T10:46+0300
https://ria.ru/20191215/1561848629.html
Лучшие космические фото 2019 года
https://cdn25.img.ria.ru/images/155536/24/1555362478_0:456:2224:1707_1036x0_80_0_0_0397e82506865514853188566edb1905.jpg
РИА Новости

Лучшие космические фото 2019 года

10:00 15.12.2019 (обновлено: 10:46 15.12.2019)
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Самые эффектные кадры года, знакомящие с загадками Вселенной, — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Роскомос

Космонавт Олег Кононенко работает в открытом космосе.

Космонавт Роскосмоса Олег Кононенко во время выхода в открытый космос
1 из 30

Космонавт Олег Кононенко работает в открытом космосе.

© Фото : Роскомос
© Фото : ESA/Luca Parmitano

Африка с борта Международной космической станции.

Африка с борта Международной космической станции
2 из 30

Африка с борта Международной космической станции.

© Фото : ESA/Luca Parmitano
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

Станция "Юнона" передала на Землю снимок северного полушария Юпитера с ярко-белыми облаками над поверхностью планеты.

Северное полушарие Юпитера
3 из 30

Станция "Юнона" передала на Землю снимок северного полушария Юпитера с ярко-белыми облаками над поверхностью планеты.

© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill
© Фото : Event Horizon Telescope Collaboration

Астрономы получили первые фотографии так называемой тени черной дыры в центре галактики M87.

Изображение черной дыры центра галактики M87 полученное с помощью телескопа Event Horizon
4 из 30

Астрономы получили первые фотографии так называемой тени черной дыры в центре галактики M87.

© Фото : Event Horizon Telescope Collaboration
© NASA / ESA, and STScI

К 29-летию с момента запуска "Хаббла" НАСА опубликовало фото Южной Крабовидной туманности, переданное телескопом.

Южная Крабовидная туманность
5 из 30

К 29-летию с момента запуска "Хаббла" НАСА опубликовало фото Южной Крабовидной туманности, переданное телескопом.

© NASA / ESA, and STScI
© X-ray: NASA/CXC/CfA/R. Tuellmann et al.; Optical: NASA/AURA/STScI/J. Schmidt

Туманность NGC 604 в Галактике Треугольника — крупнейшая область рождения новых звезд.

Звездообразование NGC 604 в Галактике Треугольника
6 из 30

Туманность NGC 604 в Галактике Треугольника — крупнейшая область рождения новых звезд.

© X-ray: NASA/CXC/CfA/R. Tuellmann et al.; Optical: NASA/AURA/STScI/J. Schmidt
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" со стартовой площадки космодрома Байконур.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
7 из 30

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" со стартовой площадки космодрома Байконур.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© Роскосмос

Космонавт Алексей Овчинин с роботом "Федором" на борту МКС.

Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
8 из 30

Космонавт Алексей Овчинин с роботом "Федором" на борту МКС.

© Роскосмос
© ESA/Hubble & NASA, Cramer et al.

"Хаббл" сфотографировал умирающую спиральную галактику D100. Она движется на огромной скорости и оставляет за собой шлейф из водорода и пыли.

Длинный газовый хвост cпиральной галактики D100
9 из 30

"Хаббл" сфотографировал умирающую спиральную галактику D100. Она движется на огромной скорости и оставляет за собой шлейф из водорода и пыли.

© ESA/Hubble & NASA, Cramer et al.
© Фото : Javier Manteca

Международная космическая станция пролетает на фоне Солнца.

МКС пролетает Солнце
10 из 30

Международная космическая станция пролетает на фоне Солнца.

© Фото : Javier Manteca
© NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

Осадочные породы и песок в кратере Danielson, запечатленные космическим аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter.

Осадочные породы и песок в кратере Danielson снятый космическим аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter
11 из 30

Осадочные породы и песок в кратере Danielson, запечатленные космическим аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter.

© NASA/JPL-Caltech/University of Arizona
© NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), and M.H. Wong (University of California, Berkeley)

Сатурн, снятый телескопом "Хаббл" во время самого близкого подхода к Земле.

Сатурн снятый телескопом Hubble во время самого близкого подхода к Земле
12 из 30

Сатурн, снятый телескопом "Хаббл" во время самого близкого подхода к Земле.

© NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), and M.H. Wong (University of California, Berkeley)
© NASA / JPL-Caltech/MSSS

Селфи марсохода Curiosity на хребте Веры Рубин Красной планеты.

Селфи марсохода Curiosity на хребте имени Веры Рубин на Марсе. 11 октября 2019 год
13 из 30

Селфи марсохода Curiosity на хребте Веры Рубин Красной планеты.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS
© ESA/Hubble & NASA, A. Filippenko, R. Jansen

Изображение, полученное телескопом "Хаббл", показало, что спиральная галактика NGC 3432 в созвездии Малого Льва сбоку выглядит линейной.

Галактика NGC 3432 в созвездии Малый Лев.
14 из 30

Изображение, полученное телескопом "Хаббл", показало, что спиральная галактика NGC 3432 в созвездии Малого Льва сбоку выглядит линейной.

© ESA/Hubble & NASA, A. Filippenko, R. Jansen
© X-ray: NASA/CXC/University of Cambridge/G. Lansbury et al; optical: NASA/STScI/W. Keel et al

Квазар Teacup со сверхмассивной черной дырой SDSS 1430 + 1339.

Квазар Teacup со сверхмассивной черной дырой SDSS 1430 + 1339
15 из 30

Квазар Teacup со сверхмассивной черной дырой SDSS 1430 + 1339.

© X-ray: NASA/CXC/University of Cambridge/G. Lansbury et al; optical: NASA/STScI/W. Keel et al
© Фото : Роскосмос/Олег Кононенко

Уникальное геологическое образование Ришат в Сахаре много лет служит ориентиром для космонавтов, так как его хорошо видно с околоземной орбиты.

Структура Ришат в пустыне Сахара с борта Международной космической станции
16 из 30

Уникальное геологическое образование Ришат в Сахаре много лет служит ориентиром для космонавтов, так как его хорошо видно с околоземной орбиты.

© Фото : Роскосмос/Олег Кононенко
© NASA/Christina H Koch

Полярное сияние, сфотографированное с борта МКС.

Полярное сияние с борта Международной космической станции
17 из 30

Полярное сияние, сфотографированное с борта МКС.

© NASA/Christina H Koch
© Фото : Twitter/Jessica Meir

Вид с Международной космической станции.

Вид с Международной космической станции
18 из 30

Вид с Международной космической станции.

© Фото : Twitter/Jessica Meir
© NASA/JHUAPL/SwRI

Межпланетная станция New Horizons передала детальные снимки Ультимы Туле, на которых видны загадочные белые пятна и гигантские "ямы".

Самая детальная фотография Ультимы Туле, полученная New Horizons
19 из 30

Межпланетная станция New Horizons передала детальные снимки Ультимы Туле, на которых видны загадочные белые пятна и гигантские "ямы".

© NASA/JHUAPL/SwRI
© NASA / JPL-Caltech, Susan Stolovy (SSC/Caltech) et al.

Телескоп Spitzer позволил астрономам рассмотреть центр Млечного Пути.

Центр нашей галактики Млечный Путь снятый телескопом Spitzer
20 из 30

Телескоп Spitzer позволил астрономам рассмотреть центр Млечного Пути.

© NASA / JPL-Caltech, Susan Stolovy (SSC/Caltech) et al.
CC BY 3.0 / NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS, Kevin M. Gill /

Огромное темное пятно на Юпитере оказалось тенью от спутника планеты — Ио.

Спутник Ио отбрасывает свою тень на Юпитер
21 из 30

Огромное темное пятно на Юпитере оказалось тенью от спутника планеты — Ио.

CC BY 3.0 / NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS, Kevin M. Gill /
© NASA / Nick Hague

Ураган "Дориан" с борта Международной космической станции.

Ураган Дориан с борта Международной космической станции
22 из 30

Ураган "Дориан" с борта Международной космической станции.

© NASA / Nick Hague
© Jayanne English, University of Manitoba, using data from NRAO/F. Schinzel et al., DRAO/Canadian Galactic Plane Survey and NASA/IRAS

Астрофизики открыли необычную "мертвую звезду". Пульсар разогнан взрывом породившей его сверхновой до рекордной скорости — 1130 километров в секунду.

Пузырь древней сверхновой и огненный след пульсара, выброшенного из ее центра в далеком прошлом
23 из 30

Астрофизики открыли необычную "мертвую звезду". Пульсар разогнан взрывом породившей его сверхновой до рекордной скорости — 1130 километров в секунду.

© Jayanne English, University of Manitoba, using data from NRAO/F. Schinzel et al., DRAO/Canadian Galactic Plane Survey and NASA/IRAS
© NASA / JPL-Caltech/University of Arizona

Песчаные дюны на Марсе.

Песчаные дюны на Марсе
24 из 30

Песчаные дюны на Марсе.

© NASA / JPL-Caltech/University of Arizona
CC BY 4.0 / NASA, ESA, N. Smith (University of Arizona, Tucson), and J. Morse (BoldlyGo Institute, New York) / Cosmic fireworks in ultraviolet

"Хаббл" получил уникальные фотографии крупнейшей звезды Галактики в созвездии Киля, чья скорая гибель угрожает жизни на Земле.

Эта Киля, крупнейшая звезда Млечного Пути и потенциальный киллер жизни на Земле
25 из 30

"Хаббл" получил уникальные фотографии крупнейшей звезды Галактики в созвездии Киля, чья скорая гибель угрожает жизни на Земле.

CC BY 4.0 / NASA, ESA, N. Smith (University of Arizona, Tucson), and J. Morse (BoldlyGo Institute, New York) / Cosmic fireworks in ultraviolet
© ESA/Hubble & NASA, D. Rosario et al.

Спиральная галактика NGC 3749 в созвездии Центавра.

Галактика NGC 3749
26 из 30

Спиральная галактика NGC 3749 в созвездии Центавра.

© ESA/Hubble & NASA, D. Rosario et al.
© NASA / Christina H Koch

Устья рек на севере Мадагаскара.

Устья рек на севере Мадагаскара
27 из 30

Устья рек на севере Мадагаскара.

© NASA / Christina H Koch
© Фото : NASA Astronaut Christina Hammock Koch

Вид с МКС на пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15".

Вид с МКС на пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15
28 из 30

Вид с МКС на пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15".

© Фото : NASA Astronaut Christina Hammock Koch
© NASA / JPL-Caltech

Бур HP3, установленный на поверхности Марса.

Бур HP3, установленный на поверхности Марса
29 из 30

Бур HP3, установленный на поверхности Марса.

© NASA / JPL-Caltech
© Twitter/Christina H Koch

Снимок Земли с борта МКС, сделанный на длинной выдержке.

Снимок Земли с борта МКС на длинной выдержке
30 из 30

Снимок Земли с борта МКС, сделанный на длинной выдержке.

© Twitter/Christina H Koch
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Новый год—2020Ураган "Дориан"Робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Союз МССоюз-ФГЮпитерсолнцеМеждународная космическая станция (МКС)ЮнонаКосмос - РИА НаукаХабблНАСАФото
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