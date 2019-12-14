Россия не просила экстрадиции убитого гражданина Грузии, заявил Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 19 января 2019

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил в эфире телеканала ZDF , что Россия не направляла властям ФРГ запрос об экстрадиции убитого в Берлине гражданин Грузии и не сообщала об обвинениях, выдвинутых в отношении него.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что убитый в Берлине принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе, а также был одним из организаторов взрывов в московском метро. Путин отметил, что этот человек находился в розыске, Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой его выдать, но не нашла понимания. Россия будет "делать все для того, чтобы в этом разобраться" и помочь немецким коллегам в расследовании, добавил президент.

"Нас не просили кого-либо выдавать и не говорили, в чем его обвиняют. Сейчас это происходит задним числом. Это звучит как оправдание, так что уже кажется странным", - заявил Маас.

Он подчеркнул, что "ранее федеральному правительству никогда не сообщали об обвинениях" в отношении убитого гражданина.