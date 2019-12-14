Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-14T22:51+0300
https://ria.ru/20191214/1562402753.html
Россия не просила экстрадиции убитого гражданина Грузии, заявил Маас
https://cdn22.img.ria.ru/images/154955/18/1549551892_0:299:2990:1980_1036x0_80_0_0_d09b2cc6723bcf5689e3c3a516b934a1.jpg
РИА Новости

Россия не просила экстрадиции убитого гражданина Грузии, заявил Маас

22:51 14.12.2019
3051
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 19 января 2019
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 19 января 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил в эфире телеканала ZDF, что Россия не направляла властям ФРГ запрос об экстрадиции убитого в Берлине гражданин Грузии и не сообщала об обвинениях, выдвинутых в отношении него.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что убитый в Берлине принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе, а также был одним из организаторов взрывов в московском метро. Путин отметил, что этот человек находился в розыске, Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой его выдать, но не нашла понимания. Россия будет "делать все для того, чтобы в этом разобраться" и помочь немецким коллегам в расследовании, добавил президент.
"Нас не просили кого-либо выдавать и не говорили, в чем его обвиняют. Сейчас это происходит задним числом. Это звучит как оправдание, так что уже кажется странным", - заявил Маас.
Он подчеркнул, что "ранее федеральному правительству никогда не сообщали об обвинениях" в отношении убитого гражданина.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
12 декабря, 14:25
В МИД подтвердили, что убитый в Берлине находился в розыске
Убийство гражданина Грузии произошло 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, который, по ее данным, якобы является 49-летним россиянином. Расследование по делу в ФРГ ведет генеральная прокуратура.
32252964
Обсудить 9
Убийство гражданина Грузии в БерлинеХайко МаасМИД ГерманииГерманияРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Интересно, а что он скажет, если наши выложат в сеть копии запросов? Что почта не доставила?
14 декабря, 22:53
Von Stirliz
2520001
Маас прикрывает свою пятую точку, т.к. иначе трудно объяснить,что этот товарищ у них там делал и на каком основании. Но прикрывает за счет обвинения лично ВВП в публичной лжи. Очень сомневаюсь, что он это проглотит,он весьма аккуратен в высказываниях.
14 декабря, 22:58
Von Stirliz
2500001
Рекомендуем
Военнослужащие на участке восстановленного моста в Станице Луганская
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
Прохожий во время дождя на Красной площади
Песков назвал Россию "островком стабильности" во время перемен
Кадр из фильма Однажды в Голливуде
Ведущий американский кинокритик назвал лучшие фильмы 2019 года
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД подтвердили, что убитый в Берлине находился в розыске
Участник Поля чудес отгадал слово с ошибкой и победил
Якубович прокомментировал ошибку на "Поле чудес"
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Банкноты номиналом 1000 гривен
Украинские министры попросили повысить им зарплату
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в котором погиб журналист Павел Шеремет
В Киеве опасаются "репутационных рисков" из-за дела Шеремета
Фестиваль Площадь Искусств
Путин поприветствовал участников и гостей фестиваля "Площадь искусств"
Патриарший Экзарх Украины, Митрополит Киевский и Галицкий Филарет в Свято-Данилове монастыре. Поместный Собор Русской Православной Церкви. 6 июня 1990
Епифаний объявил о ликвидации церковной структуры Филарета
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
В России отреагировали на заявление "Нафтогаза" о транзите газа
Компрессорная установка месторождения природного газа
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Американский ракетный комплекс Patriot
Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot
Ив Набиев исполняет песню Ausländer группы Rammstein
Участник "Голоса" удивил зрителей необычным исполнением хита Rammstein
Мисс мира 2019 Тони-Энн Сингх из Ямайки
Представительница Ямайки стала "Мисс мира"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
02:46Режиссер "Прощания" поможет Николь Кидман с сериалом "Экспаты"
02:45Рыбаков назвал свою главную задачу на посту председателя "Яблока"
02:42В Венесуэле обвинили оппозицию в подготовке теракта против военных
02:34В Троицке стартует электронное голосование для выбора места метро
02:29Лобачева объяснила попадание Марьянова в центр "Феникс" перед смертью
02:06Астролог рассказала, какие изменения в моде произойдут в Год Крысы
01:57В столице Ливана более 50 протестующих пострадали в ходе беспорядков
01:30Новым председателем партии "Яблоко" стал Николай Рыбаков
01:23США намерены вывести треть своих военных из Афганистана, сообщает СМИ
01:06Россиян предупредили о новом виде кражи данных из банков
00:50Россия и Катар договорились координировать инвестиционную деятельность
00:46Сенатор США Грэм предложил замену "плохой" сделке с Ираном
00:41В Москве объяснили иск по делу девочки, живущей в перинатальном центре
00:31Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
00:24В России пройдет День памяти журналистов, погибших при исполнении
00:16США вводят санкции против ключевого ядерного объекта в Иране
23:51В США прокомментировали сообщения о новых испытаниях в КНДР
23:37Соловьев прокомментировал заявления Киева о миротворцах в Донбассе
23:10В Мадриде экоактивисты вывалили навоз перед местом проведения COP25
Лента новостейМолния