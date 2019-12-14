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Новый год—2020
2019-12-14T22:50+0300
https://ria.ru/20191214/1562402719.html
В Рыбинске прошел парад из 2020 Дедов Морозов
https://cdn23.img.ria.ru/images/156240/26/1562402694_0:158:3079:1890_1036x0_80_0_0_dfbe7a798851bf3a3751d2aa96361c08.jpg
РИА Новости

В Рыбинске прошел парад из 2020 Дедов Морозов

22:50 14.12.2019
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© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанк"Нашествие Дедов Морозов" в Рыбинске
Нашествие Дедов Морозов в Рыбинске
© РИА Новости / Олег Смыслов
Перейти в фотобанк
"Нашествие Дедов Морозов" в Рыбинске
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Парад из 2020 Дедов Морозов прошелся по Рыбинску (Ярославская область) в субботу, возглавил колонну новогодний волшебник из Великого Устюга, сообщает администрация Рыбинска.
"НаШествие" Дедов Морозов в Рыбинске проводят с 2009 года. В этом году праздничная колонна сменила направление движения. Теперь Деды Морозы идут к старому центру Рыбинска – Красной площади. Эту территорию благоустроили в стиле конца 19 века. Атмосферу праздника "по старому стилю" задает живая ель, украшенная деревянными игрушками.
"Под звуки оркестра и веселые мелодии из автомобилей НаШествие двинулось в центр города. Во главе колонны новогодних волшебников - главный Дед Мороз страны. За ним – более 2 тысяч участников, из них 2020 - в костюмах Дедов Морозов", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанк"Нашествие Дедов Морозов" в Рыбинске
Нашествие Дедов Морозов в Рыбинске
© РИА Новости / Олег Смыслов
Перейти в фотобанк
"Нашествие Дедов Морозов" в Рыбинске
В праздничной колонне были Деды Морозы на ходулях, велосипедах и самокатах, оформленных автоплатформах.
"Были в колонне и новогодние герои из других стран. Например, Францию представлял темнокожий Пэр Ноэль", - информируют власти.
Дед Мороз из Великого Устюга по традиции зажег огни на главной елке города. "Новый год – это время, когда сбываются все мечты, все пожелания, ведь новогодняя сказка – самая любимая. Друзья мои, дарите больше добра друг другу, и тогда наша сказка будет самой доброй. Поверьте мне, все добро, которое вы подарите родным и близким, обязательно к вам вернется", - обратился он к горожанам и гостям Рыбинска.
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Сообщается, что также в субботу в городе открылась резиденция Рыбинской Снежинки - культурно-познавательный проект, где каждые выходные декабря и 5 января будут проходить интерактивные игры и мастер-классы на новогоднюю тематику. "Тема получила свое развитие с исторического факта – первой фотографии снежинки, которую сделал в конце 19 века фотограф Андрей Сигсон, работавший в Рыбинске. Он первым из российских фотографов он стал снимать снежинки. Всего им сфотографировано около 200 форм", - сообщает горадминистрация.
© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанк"Нашествие Дедов Морозов" в Рыбинске
Нашествие Дедов Морозов в Рыбинске
© РИА Новости / Олег Смыслов
Перейти в фотобанк
"Нашествие Дедов Морозов" в Рыбинске
1312001
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Новый год—2020Новый ГодДед МорозВеликий УстюгРыбинскОбщество
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