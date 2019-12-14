Песков назвал Россию "островком стабильности" во время перемен

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Россия остается "островком стабильности" в океане турбулентности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, в последние годы происходят различные события в мире мировые события, которые невозможно было предсказать десятилетие назад.
"И если бы кто-то их спрогнозировал, то, наверное, все крутили бы пальцем у виска и говорили, что это невозможно по определению", — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента отметил, что сейчас происходят трансформации в дипломатии и международном праве. Кроме того, некоторые организации начинают обесцениваются на мировой арене.
"Это времена перемен. Россия остается островком стабильности в таком океане турбулентности", — подчеркнул он.
Песков также заявил, что Россия стала сильнее в 2019 году.
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