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Песков назвал Россию "островком стабильности" во время перемен
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РИА Новости

Песков назвал Россию "островком стабильности" во время перемен

22:35 14.12.2019 (обновлено: 23:55 14.12.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновПрохожий во время дождя на Красной площади
Прохожий во время дождя на Красной площади
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Россия остается "островком стабильности" в океане турбулентности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, в последние годы происходят различные события в мире мировые события, которые невозможно было предсказать десятилетие назад.

"И если бы кто-то их спрогнозировал, то, наверное, все крутили бы пальцем у виска и говорили, что это невозможно по определению", — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что сейчас происходят трансформации в дипломатии и международном праве. Кроме того, некоторые организации начинают обесцениваются на мировой арене.
"Это времена перемен. Россия остается островком стабильности в таком океане турбулентности", — подчеркнул он.
Песков также заявил, что Россия стала сильнее в 2019 году.
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