Российские военные провели патрулирование в двух провинциях в Сирии

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Эль-Хасака и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
По его словам, усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Камишлия – Тель-Абу-Расайн, Айн-Иса – Мабрук, Камишлия – Мабрук в провинции Хасеке, Аджами – Бозгекли, Аджами – Каракозак в провинции Алеппо", - говорится в сообщении.
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