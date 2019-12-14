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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-14T22:12+0300
https://ria.ru/20191214/1562402156.html
Российские военные провели патрулирование в двух провинциях в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156214/82/1562148256_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_0a1ee588c9d79b6e8f578d278ec717a4.jpg
РИА Новости

Российские военные провели патрулирование в двух провинциях в Сирии

22:12 14.12.2019
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© AP Photo / Baderkhan AhmadРоссийские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Эль-Хасака и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
По его словам, усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Камишлия – Тель-Абу-Расайн, Айн-Иса – Мабрук, Камишлия – Мабрук в провинции Хасеке, Аджами – Бозгекли, Аджами – Каракозак в провинции Алеппо", - говорится в сообщении.
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Война в СирииЦентр по примирению в СирииЭль-ХасакеСирияРоссияАлеппоВ мире
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