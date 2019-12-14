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В Туркмении публично сожгли изъятые за год наркотики
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РИА Новости

В Туркмении публично сожгли изъятые за год наркотики

22:07 14.12.2019 (обновлено: 22:14 14.12.2019)
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© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в фотобанкУничножение наркотиков
Уничножение наркотиков
© РИА Новости / Олег Золото
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Уничножение наркотиков. Архивное фото
АШХАБАД, 14 дек - РИА Новости. В посёлке Багабат восточнее Ашхабада состоялась акция публичного сожжения наркотических средств и контрабандных сигарет, изъятых в ходе спецопераций, проведенных силовыми ведомствами страны, сообщает в субботу Туркменское телевидение.
В мероприятии, организованном туркменским правительством, приняли участие руководители силовых ведомств, общественных организаций, представители международных организаций и СМИ.
Участникам сожжения были показаны наркотические вещества, контрафактная табачная и фармацевтическая продукция, изъятые с момента предыдущего сжигания год назад.
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Приглашенным на акцию была предоставлена возможность собственноручно отправить упаковку наркотиков или сигарет в топку специальных печей. Согласно правилам, весь процесс сжигания находился под контролем сотрудников правоохранительных органов и уполномоченных экспертов.
Ранее, в ходе подобных акций сжигали только наркотики. В последние годы, в связи с усиливающейся стране борьбой с табакокурением, вместе с наркотиками начали сжигать и сигареты, незаконно ввезенные на территорию страны.
В последние годы силовые ведомства Туркменистана не сообщают, какое количество наркотиков уничтожают за акцию.
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