В Туркмении публично сожгли изъятые за год наркотики

АШХАБАД, 14 дек - РИА Новости. В посёлке Багабат восточнее В посёлке Багабат восточнее Ашхабада состоялась акция публичного сожжения наркотических средств и контрабандных сигарет, изъятых в ходе спецопераций, проведенных силовыми ведомствами страны, сообщает в субботу Туркменское телевидение.

В мероприятии, организованном туркменским правительством, приняли участие руководители силовых ведомств, общественных организаций, представители международных организаций и СМИ.

Участникам сожжения были показаны наркотические вещества, контрафактная табачная и фармацевтическая продукция, изъятые с момента предыдущего сжигания год назад.

Приглашенным на акцию была предоставлена возможность собственноручно отправить упаковку наркотиков или сигарет в топку специальных печей. Согласно правилам, весь процесс сжигания находился под контролем сотрудников правоохранительных органов и уполномоченных экспертов.

Ранее, в ходе подобных акций сжигали только наркотики. В последние годы, в связи с усиливающейся стране борьбой с табакокурением, вместе с наркотиками начали сжигать и сигареты, незаконно ввезенные на территорию страны.