В Башкирии загорелся склад с сыпучими продуктами

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Склад с сыпучими продуктами загорелся на площади порядка 700 квадратных метров в Иглинском районе Башкирии, здание частично обрушилось, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В селе Акбердино на улице Газпромовская горит склад сыпучих продуктов на площади 700 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, произошло обрушение части конструкции здания. Обстоятельства пожара выясняются.
По данным МЧС РФ, пожар тушат 42 человека и 17 единиц техники.