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В Башкирии загорелся склад с сыпучими продуктами
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РИА Новости

В Башкирии загорелся склад с сыпучими продуктами

21:06 14.12.2019 (обновлено: 21:07 14.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкТушение пожара
Тушение пожара
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Тушение пожара. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Склад с сыпучими продуктами загорелся на площади порядка 700 квадратных метров в Иглинском районе Башкирии, здание частично обрушилось, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В селе Акбердино на улице Газпромовская горит склад сыпучих продуктов на площади 700 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, произошло обрушение части конструкции здания. Обстоятельства пожара выясняются.
По данным МЧС РФ, пожар тушат 42 человека и 17 единиц техники.
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Республика БашкортостанМЧС РФИглинский районПроисшествия
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