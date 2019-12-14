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2019-12-14T22:44+0300
https://ria.ru/20191214/1562401164.html
Автогородок открыли в Приморье: детей обучат безопасности на дорогах
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РИА Новости

Автогородок открыли в Приморье: детей обучат безопасности на дорогах

20:52 14.12.2019 (обновлено: 22:44 14.12.2019)
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© Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской ФедерацииИгра "Безопасное движение на дорогах" для велосипедистов в школе №10 села Новопокровка
Игра Безопасное движение на дорогах для велосипедистов в школе №10 села Новопокровка
© Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Мобильную площадку для обучения детей безопасному поведению на дороге открыли в селе Рощино Приморского края. Автогородок позволит проводить занятия с детьми как на улице, так и в помещении, а также выезжать в другие населенные пункты Красноармейского муниципального района.
Мобильная площадка создана в рамках проекта "Безопасность — наше будущее", посвященного правильному поведению детей на дорогах, сообщается на сайте МВД России. В автогородок, кроме самого дорожного полотна, входят несколько навесных баннеров с призывами соблюдать безопасность на дорогах, два электрических светофора, установочные дорожные знаки, костюмы инспекторов ДПС и многое другое.
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Первая игра "Безопасное движение на дорогах" для велосипедистов прошла в школе № 10 села Новопокровка. В ней приняли участие 40 четвероклассников, которых поделили на четыре команды. Занятие состояло из теоретического и практического задания. Экзамен по ПДД стал допуском к практической части. Заключительный этап каждый ребенок проходил по желанию на велосипеде или самокате.
В качестве приза дети получили яркие светоотражающие браслеты. Также им вручили тематические брошюры по безопасности дорожного движения.
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