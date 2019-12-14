Якубович прокомментировал ошибку на "Поле чудес"

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович не увидел ошибки в инциденте со словом "монпансье".
Накануне в эфир вышла программа, в которой участник назвал загаданное слово "монпасье" и победил в шоу. При этом общепринятым написанием этого слова является вариант со второй буквой "н" — "монпансье".
"Вы, вместо того, чтобы заниматься ерундой, возьмите в руки словарь иностранных языков за 1962 год. Составитель Иванов", — заявил Якубович "Газете.ру".
Участник шоу, отгадавший слово, также победил и в суперигре.
Капитал-шоу "Поле чудес" выходит в эфир с 1990 года. Первым ведущим программы был Владислав Листьев. В 1991 году его сменил Леонид Якубович.