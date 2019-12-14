Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-14T21:34+0300
https://ria.ru/20191214/1562400861.html
Якубович прокомментировал ошибку на "Поле чудес"
https://cdn25.img.ria.ru/images/156239/51/1562395174_0:0:948:533_1036x0_80_0_0_f795c82a2b3eb6c6122e7f2e20c710e5.png
РИА Новости

Якубович прокомментировал ошибку на "Поле чудес"

20:30 14.12.2019 (обновлено: 21:34 14.12.2019)
43462
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович не увидел ошибки в инциденте со словом "монпансье".
Накануне в эфир вышла программа, в которой участник назвал загаданное слово "монпасье" и победил в шоу. При этом общепринятым написанием этого слова является вариант со второй буквой "н" — "монпансье".
В Поле чудес показали, что происходит с подарками после съемок программы
18 февраля, 11:15
В "Поле чудес" показали, что происходит с подарками после съемок программы
"Вы, вместо того, чтобы заниматься ерундой, возьмите в руки словарь иностранных языков за 1962 год. Составитель Иванов", — заявил Якубович "Газете.ру".
Участник шоу, отгадавший слово, также победил и в суперигре.
Капитал-шоу "Поле чудес" выходит в эфир с 1990 года. Первым ведущим программы был Владислав Листьев. В 1991 году его сменил Леонид Якубович.
896391417165
Обсудить 22
"Поле чудес"РоссияЛеонид ЯкубовичОбщество
Популярные комментарии
Этот словарь коммунисты придумали. Губернатор Поля чудес должен подать в отставку. Так повелось, Лёня, ты уж не обессудь.
14 декабря, 21:09
vvab6
1600017
Рекомендуем
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Военнослужащие на участке восстановленного моста в Станице Луганская
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
Участник Поля чудес отгадал слово с ошибкой и победил
Участник "Поля чудес" отгадал слово с ошибкой и победил
Компрессорная установка месторождения природного газа
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами
Депутат подарил чиновникам вазелин при открытии нижегородской школы
Депутат Госдумы на открытии школы подарил вазелин чиновникам
Мисс мира 2019 Тони-Энн Сингх из Ямайки
Представительница Ямайки стала "Мисс мира"
Ив Набиев исполняет песню Ausländer группы Rammstein
Участник "Голоса" удивил зрителей необычным исполнением хита Rammstein
Прохожие на Красной площади в городе Москве
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Поезд Московского центрального диаметра
Власти Москвы предложили поменять названия ряда станций МЦД
Американский ракетный комплекс Patriot
Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по вопросам депутатской этики Отари Аршба
В Госдуме прокомментировали ситуацию с вручением чиновникам вазелина
Новорожденные дети
Названы самые необычные имена новорожденных в Москве
Патриарший Экзарх Украины, Митрополит Киевский и Галицкий Филарет в Свято-Данилове монастыре. Поместный Собор Русской Православной Церкви. 6 июня 1990
Епифаний объявил о ликвидации церковной структуры Филарета
Обсуждение и решение Наставника. Команда Гагариной - Нокауты - Голос - Сезон 8
Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу "Голос"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
02:46Режиссер "Прощания" поможет Николь Кидман с сериалом "Экспаты"
02:45Рыбаков назвал свою главную задачу на посту председателя "Яблока"
02:42В Венесуэле обвинили оппозицию в подготовке теракта против военных
02:34В Троицке стартует электронное голосование для выбора места метро
02:29Лобачева объяснила попадание Марьянова в центр "Феникс" перед смертью
02:06Астролог рассказала, какие изменения в моде произойдут в Год Крысы
01:57В столице Ливана более 50 протестующих пострадали в ходе беспорядков
01:30Новым председателем партии "Яблоко" стал Николай Рыбаков
01:23США намерены вывести треть своих военных из Афганистана, сообщает СМИ
01:06Россиян предупредили о новом виде кражи данных из банков
00:50Россия и Катар договорились координировать инвестиционную деятельность
00:46Сенатор США Грэм предложил замену "плохой" сделке с Ираном
00:41В Москве объяснили иск по делу девочки, живущей в перинатальном центре
00:31Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
00:24В России пройдет День памяти журналистов, погибших при исполнении
00:16США вводят санкции против ключевого ядерного объекта в Иране
23:51В США прокомментировали сообщения о новых испытаниях в КНДР
23:37Соловьев прокомментировал заявления Киева о миротворцах в Донбассе
23:10В Мадриде экоактивисты вывалили навоз перед местом проведения COP25
Лента новостейМолния