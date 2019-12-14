"Новая церковь" Украины призвала раскольника Филарета к примирению

КИЕВ, 14 дек - РИА Новости. "Новая церковь" Украины (ПЦУ) в субботу на архиерейском соборе в Киеве призвала "Новая церковь" Украины (ПЦУ) в субботу на архиерейском соборе в Киеве призвала раскольника Филарета к примирению и прекращению самоизоляции, сообщается на сайте церкви.

Ранее Филарет заявил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви" Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что "томос об автокефалии" "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. Синод "новой церкви" лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе "епископата". В начале декабря синод "новой церкви" Украины решил создать в составе неканонической церковной структуры организацию в форме миссии, которую возглавит раскольник Филарет после завершения ликвидации его церковной структуры.

В субботу в "новой церкви" Украины заявили о юридической ликвидации церковной структуры раскольника Филарета и непризнанной "Украинской автокефальной православной церкви" (УАПЦ).

"Собор постановляет… призвать почетного патриарха Филарета и его окружение к примирению и прекращению самоизоляции, утвердив гарантии положения почетного патриарха Филарета и обеспечения условий его жизни и деятельности в связи с завершением процедуры ликвидации религиозной организации "Киевская Патриархия УПЦ КП" (неканоническая церковная структура - ред.), как об этом указано в решении священного синода", - говорится в тексте.

Отмечается, что "новая церковь" сохраняет внутреннее единство и призывает всех обсуждать вопросы, "избегая разжигания вражды, противостояния и разделения". Кроме того, собор постановил выразить благодарность всем поместным церквям, признавшим ПЦУ.