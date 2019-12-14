Погода в Москве может побить 133-летний рекорд тепла

"Сохранится подобная тенденция и на текущей неделе. Вновь будет пасмурно, осадки по-прежнему преимущественно в виде дождей. В начале недели жителей региона по ночам ждут околонулевые температуры, днем будет около плюс одного - плюс трех градусов", - говорится в сообщении.

"В четверг-пятницу не исключено и обновление суточных рекордов максимальной температуры воздуха. Для этих дней они составляют плюс 5,3 градусов, и если рекорд 19 декабря еще на памяти у москвичей - он установлен в 1982 году, то рекорд 18 декабря известен лишь специалистам - он держится с 1886 года", - говорится в сообщении.