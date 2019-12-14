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2019-12-14T21:03+0300
https://ria.ru/20191214/1562397537.html
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
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РИА Новости

В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку

17:55 14.12.2019 (обновлено: 21:03 14.12.2019)
322753
CC0 / U. S. Air Force / Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст
CC0 / U. S. Air Force /
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа. На заявление бывшего главы Учебного авиационного командования на базе в Сан-Антонио обратило внимание издание The Drive.
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"Эта технология может быть создана уже сегодня, причем самостоятельно, не как развитие уже имеющихся наработок. Она позволит доставить любого человека из любой точки на Земле в любое другое место менее чем за час", — сказал он.
При этом Кваст не стал уточнять, как именно функционирует это изобретение.
Как подчеркивает издание, заявление генерал-лейтенанта прозвучало на фоне высказываний других американских военных о некоторых явлениях, чья природа не объясняется в открытых источниках.
Кваст ушел в отставку в сентябре этого года. Издание отмечает, что причиной такого решения могли стать его высказывания по вопросам космических технологий.
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СШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
"...технология может быть создана..." - может, может. Могут в космос летать сами, невидимки делать, которые видят системы 70-х годов прошлого века. Авианосец супер-пупер могут, а он ломается в первый день и становится неремонтопригодным и т.д.. Все могут)) жаль не получается ничего))
14 декабря, 18:04
llevone2017
2725301029
Мы знаем технологию , но вам не скажем , ибо секрет , мы можем доставить - но делать ничего не будем, чтоб не раскрывать секрет !
14 декабря, 18:20
СБСергей Балуев
2427421019
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