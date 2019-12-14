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Религия и мировоззрение
2019-12-14T18:38+0300
https://ria.ru/20191214/1562397137.html
Епифаний объявил о ликвидации церковной структуры Филарета
https://cdn21.img.ria.ru/images/156163/89/1561638948_0:531:2697:2048_1036x0_80_0_0_537049bea45c4a61991b631c9749170d.jpg
РИА Новости

Епифаний объявил о ликвидации церковной структуры Филарета

17:35 14.12.2019 (обновлено: 18:38 14.12.2019)
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© РИА Новости / Олег МакаровПатриарший Экзарх Украины, Митрополит Киевский и Галицкий Филарет в Свято-Данилове монастыре. Поместный Собор Русской Православной Церкви. 6 июня 1990
Патриарший Экзарх Украины, Митрополит Киевский и Галицкий Филарет в Свято-Данилове монастыре. Поместный Собор Русской Православной Церкви. 6 июня 1990
© РИА Новости / Олег Макаров
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Глава "новой церкви" Украины "митрополит" Епифаний Думенко объявил о завершении деятельности церковной структуры раскольника Филарета Денисенко и "Патриархии УАПЦ". Об этом в Facebook сообщил представитель раскольнической Православной церкви Украины Евстратий Зоря.
"На заседании архиерейского собора митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевский Патриархат УПЦ КП" и "Патриархат УАПЦ", — написал он.
Епископ новой Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний во время службы в Киеве. 16 декабря 2018
21 января, 16:23Акценты
ПУПЦ, ПЦУ и СЦУ. Новая украинская церковь ищет себяНовая Украина получила себе новую церковь – теперь надо придумать, как эту структуру назвать. И вот тут начались неожиданные сложности.
В начале этого месяца синод "новой церкви" Украины решил создать в составе неканонической церковной структуры организацию в форме миссии, которую возглавит Филарет после ликвидации его церковной структуры.

Раскол на Украине

В Киеве в конце прошлого года была создана "новая церковь" Украины, образованная после слияния двух неканоничных церковных структур. Ее главой стал "митрополит" Епифаний Думенко.
Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Позднее Филарет заявил, что возглавляемая им структура отделяется от ПЦУ. Кроме того, на ее собрании постановили, что томос об автокефалии "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. Синод "новой церкви" лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе епископата.
Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет
27 ноября, 08:00Религия и мировоззрение
"Семейная тайна". Кто и почему "слил" раскольника Филарета
Позднее Министерство культуры Украины сообщило, что возглавляемая Филаретом церковная структура была ликвидирована. Однако Филарет обжаловал это решение. Окружной административный суд Киева запретил ликвидировать структуру до рассмотрения по существу ее иска к Минкульту Украины. В ноябре Шестой апелляционный административный суд Киева отменил приостановку ликвидации церковной структуры Филарета.
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Религия и мировоззрениеЕвстратий ЗоряЕпифаний ДуменкоСитуация вокруг УПЦУкраинаВ мире
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Ю.Юрий .
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