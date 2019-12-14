Епифаний объявил о ликвидации церковной структуры Филарета

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Глава "новой церкви" Украины "митрополит" Глава "новой церкви" Украины "митрополит" Епифаний Думенко объявил о завершении деятельности церковной структуры раскольника Филарета Денисенко и "Патриархии УАПЦ". Об этом в Facebook сообщил представитель раскольнической Православной церкви Украины Евстратий Зоря

"На заседании архиерейского собора митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевский Патриархат УПЦ КП" и "Патриархат УАПЦ", — написал он.

В начале этого месяца синод "новой церкви" Украины решил создать в составе неканонической церковной структуры организацию в форме миссии, которую возглавит Филарет после ликвидации его церковной структуры.

Раскол на Украине

В Киеве в конце прошлого года была создана "новая церковь" Украины, образованная после слияния двух неканоничных церковных структур. Ее главой стал "митрополит" Епифаний Думенко.

Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.

Позднее Филарет заявил, что возглавляемая им структура отделяется от ПЦУ. Кроме того, на ее собрании постановили, что томос об автокефалии "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. Синод "новой церкви" лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе епископата.