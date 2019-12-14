Депутат объяснил, почему подарил нижегородским чиновникам вазелин

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Депутат Госдумы Вадим Булавинов , подаривший баночку вазелина нижегородским чиновникам во время церемонии открытия школы, объяснил свой поступок.

"Во-первых, сорвали национальный проект на год с лишним. Во-вторых, неоднократно, и в том числе лично мне, называли разные сроки ввода, давали клятвенные обещания чуть ли не на крови и фактически к новому году, через год и два месяца смогли достроить", — пояснил он радиостанции "Говорит Москва".

Депутат добавил, что не понимает ажиотажа вокруг вазелина, потому что "у него много разных применений".

Инцидент произошел во время открытия школы в поселке Гидроторф: новое учебное заведение ждали не один десяток лет. Булавинов, который в свое время занимал пост мэра Нижнего Новгорода и следил за историей с недостроем, приехал на церемонию.

Он поздравил собравшихся с долгожданным событием, отметив, что ему приходилось обращаться в прокуратуру для ускорения процесса. Он также напомнил, что постоянные переносы сроков сдачи привели к тому, что стоимость строительства выросла почти на 80 миллионов рублей.