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Депутат объяснил, почему подарил нижегородским чиновникам вазелин
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РИА Новости

Депутат объяснил, почему подарил нижегородским чиновникам вазелин

17:32 14.12.2019 (обновлено: 00:02 15.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВадим Булавинов
Вадим Булавинов
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Вадим Булавинов, подаривший баночку вазелина нижегородским чиновникам во время церемонии открытия школы, объяснил свой поступок.

"Во-первых, сорвали национальный проект на год с лишним. Во-вторых, неоднократно, и в том числе лично мне, называли разные сроки ввода, давали клятвенные обещания чуть ли не на крови и фактически к новому году, через год и два месяца смогли достроить", — пояснил он радиостанции "Говорит Москва".

Депутат добавил, что не понимает ажиотажа вокруг вазелина, потому что "у него много разных применений".
Инцидент произошел во время открытия школы в поселке Гидроторф: новое учебное заведение ждали не один десяток лет. Булавинов, который в свое время занимал пост мэра Нижнего Новгорода и следил за историей с недостроем, приехал на церемонию.
Депутат подарил чиновникам вазелин при открытии нижегородской школы
Вчера, 17:00
Депутат Госдумы на открытии школы подарил вазелин чиновникам
Он поздравил собравшихся с долгожданным событием, отметив, что ему приходилось обращаться в прокуратуру для ускорения процесса. Он также напомнил, что постоянные переносы сроков сдачи привели к тому, что стоимость строительства выросла почти на 80 миллионов рублей.
"Понимая, что скоро сюда приедет губернатор Нижегородской области, чтобы лично посмотреть, хочется подарить и главе администрации, который обязан контролировать и сроки, и качество, и подрядчику вот эту баночку вазелина. Она им пригодится", — сказал Булавинов.
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Нижний НовгородВадим БулавиновНижегородская областьОбщество
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