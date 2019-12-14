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В Крыму завели дело после гибели школьника, прыгавшего на кровати
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РИА Новости

В Крыму завели дело после гибели школьника, прыгавшего на кровати

17:25 14.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Уголовное дело заведено следователями управления СК РФ по Крыму и Севастополю по факту гибели мальчика, получившего дома бытовую травму, сообщила пресс-служба ведомства.
Восьмилетний мальчик погиб в результате неудачного прыжка на кровати у себя дома, сообщили ранее СМИ со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю.
"Главным следственным управлением СК РФ по республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовного дело по факту причинения смерти по неосторожности 8-летнему мальчику вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", - сообщили в ведомстве.
Мальчик получил травму головы в бытовых условиях, находясь в собственной квартире, ребенок был госпитализирован в одно из медучреждений города, где спустя время скончался, говорится в сообщении.
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Следствие устанавливает обстоятельства получения травм ребенком, процедуру его госпитализации, ход и качество оказания врачебной помощи. Для этого следователи изъяли медицинскую документацию и назначили необходимые экспертизы для установления точной причины смерти. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства главного следственного управления, сообщили в пресс-службе.
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Следственный комитет РФСевастопольПроисшествия
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