В Крыму завели дело после гибели школьника, прыгавшего на кровати

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Уголовное дело заведено следователями управления СК РФ по Уголовное дело заведено следователями управления СК РФ по Крыму и Севастополю по факту гибели мальчика, получившего дома бытовую травму, сообщила пресс-служба ведомства.

Восьмилетний мальчик погиб в результате неудачного прыжка на кровати у себя дома, сообщили ранее СМИ со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю.

"Главным следственным управлением СК РФ по республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовного дело по факту причинения смерти по неосторожности 8-летнему мальчику вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", - сообщили в ведомстве.

Мальчик получил травму головы в бытовых условиях, находясь в собственной квартире, ребенок был госпитализирован в одно из медучреждений города, где спустя время скончался, говорится в сообщении.