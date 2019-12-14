СБУ заявила о блокировании канала наркотрафика и задержании россиян

"Оперативники спецслужбы установили, что участники международной преступной группировки осуществляли контрабанду оптовых партий наркотиков транзитом через территорию Украины в Россию. В столице правоохранители задержали нескольких граждан Украины и РФ, которые отвечали за получение международных передач, дальнейшую пересылку наркотиков за границу", - сообщила пресс-служба в субботу.
12 декабря, 07:07В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками
Среди задержанных - организатор контрабанды на территории Украины. Во время ряда обысков у злоумышленников была обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами причастности к функционированию наркотрафика. Кроме того у фигурантов дела изъяли 6 килограммов психотропного вещества.
Сейчас решается вопрос о предоставлении задержанным статусов подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей "контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств" Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для выявления и задержания остальных соучастников преступления на территории Украины.