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2019-12-14T17:23+0300
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СБУ заявила о блокировании канала наркотрафика и задержании россиян
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РИА Новости

СБУ заявила о блокировании канала наркотрафика и задержании россиян

17:23 14.12.2019
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© РИА Новости / СтрингерСотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 14 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о блокировании канала контрабанды наркотиков и психотропных веществ из Южной Америки в РФ, были задержаны несколько человек, в том числе граждане РФ.
"Оперативники спецслужбы установили, что участники международной преступной группировки осуществляли контрабанду оптовых партий наркотиков транзитом через территорию Украины в Россию. В столице правоохранители задержали нескольких граждан Украины и РФ, которые отвечали за получение международных передач, дальнейшую пересылку наркотиков за границу", - сообщила пресс-служба в субботу.
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Среди задержанных - организатор контрабанды на территории Украины. Во время ряда обысков у злоумышленников была обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами причастности к функционированию наркотрафика. Кроме того у фигурантов дела изъяли 6 килограммов психотропного вещества.
Сейчас решается вопрос о предоставлении задержанным статусов подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей "контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств" Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для выявления и задержания остальных соучастников преступления на территории Украины.
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