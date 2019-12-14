"Нафтогаз" объяснил рост цен для населения Украины коррупцией

КИЕВ, 14 дек - РИА Новости. Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что роста цены на газ для населения можно было бы избежать в случае увеличения собственной добычи, он назвал рост цен расплатой за некомпетентность и коррупцию.
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в январе 2020 года на 28,59% - до 5,5 тысячи гривен (около 233 долларов) за тысячу кубометров. В декабре цена на газ для населения составляет 180 долларов за тысячу кубометров.
"А вот если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не выросла, а упала", - написал он в субботу в Facebook.
По его словам, Украина в 2020 году могла бы экспортировать газ, а не импортировать, "и поэтому бы рыночная цена была бы значительно ниже".
"И вопрос цены на газ уже не мог бы использоваться для политических спекуляций. Вот так мы расплачиваемся за некомпетентность и коррупцию", - подытожил топ-менеджер.
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