"Нафтогаз" объяснил рост цен для населения Украины коррупцией

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в январе 2020 года на 28,59% - до 5,5 тысячи гривен (около 233 долларов) за тысячу кубометров. В декабре цена на газ для населения составляет 180 долларов за тысячу кубометров.