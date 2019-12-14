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В Ярославской области задержали школьника за избиение сверстника
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РИА Новости

В Ярославской области задержали школьника за избиение сверстника

17:02 14.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета РФ у офиса авиакомпании "Когалымавиа" - владельца компании Метроджет (Metrojet) на Южнопортовой улице в Москве, где проходят обыски в связи с расследованием катастрофы лайнера Airbus-321
Автомобиль следственного комитета РФ у офиса авиакомпании Когалымавиа - владельца компании Метроджет (Metrojet) на Южнопортовой улице в Москве, где проходят обыски в связи с расследованием катастрофы лайнера Airbus-321
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Следователи в Ярославской области задержали 15-летнего школьника, жестоко избившего вместе с товарищами 13-ленего мальчика, сообщило СУСК РФ по региону в субботу.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что подросток жестоко избил сверстника. Следственное управление СК России по региону возбудило по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении малолетнего, из хулиганских побуждений, группой лиц".
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28 ноября, 09:30
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"Сегодня задержан подозреваемый, 15-летний учащийся одной из школ Тутаева. В суд направлено ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Официальный представитель следственного управления СК Кристина Гузовская пояснила, что задержан самый активный участник избиения. Устанавливаются личности остальных.
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