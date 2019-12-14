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В Липецке возбудили дело после инцидента с обстрелом машины рэперов
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РИА Новости

В Липецке возбудили дело после инцидента с обстрелом машины рэперов

16:59 14.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции на улице Москвы
Автомобиль полиции на улице Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Полиция возбудила дело о хулиганстве отношении 27-летнего мужчины, выстрелы которого, вероятно, услышали ехавшие на машине с концерта в Липецке рэперы HammAli & Navai, сообщил РИА Новости в субботу представитель УМВД по региону.
Со слов исполнителей, на них напали после концерта в развлекательном комплексе "Мегаполис" и "открыли огонь" из преследовавшей машины. Полиция начала проверку после того, как рэперы написали заявление в дежурную часть о том, что в непосредственной близости от их автомобиля были слышны хлопки, похожие на выстрелы. Сообщалось также, что концерт был прерван после анонимного звонка с сообщением о "минировании".
"В отношении 27-летнего мужчины, который, предположительно, производил выстрелы, возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство", - прокомментировал представитель УМВД.
По его словам, полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, и пока нельзя сказать определенно, действительно ли мужчина стрелял, и если да, то из какого оружия, куда и почему.
Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что на машине рэперов нет следов от пуль.
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ЛипецкРоссияПроисшествия
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