В Липецке возбудили дело после инцидента с обстрелом машины рэперов

Со слов исполнителей, на них напали после концерта в развлекательном комплексе "Мегаполис" и "открыли огонь" из преследовавшей машины. Полиция начала проверку после того, как рэперы написали заявление в дежурную часть о том, что в непосредственной близости от их автомобиля были слышны хлопки, похожие на выстрелы. Сообщалось также, что концерт был прерван после анонимного звонка с сообщением о "минировании".