В Липецке возбудили дело после инцидента с обстрелом машины рэперов

Со слов исполнителей, на них напали после концерта в развлекательном комплексе "Мегаполис" и "открыли огонь" из преследовавшей машины. Полиция начала проверку после того, как рэперы написали заявление в дежурную часть о том, что в непосредственной близости от их автомобиля были слышны хлопки, похожие на выстрелы. Сообщалось также, что концерт был прерван после анонимного звонка с сообщением о "минировании".
"В отношении 27-летнего мужчины, который, предположительно, производил выстрелы, возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство", - прокомментировал представитель УМВД.
По его словам, полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, и пока нельзя сказать определенно, действительно ли мужчина стрелял, и если да, то из какого оружия, куда и почему.
Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что на машине рэперов нет следов от пуль.
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