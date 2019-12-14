Матвиенко назвала врио губернатора ЕАО энергичным человеком

"Я знаю его по совместной работе в Совете Федерации, могу охарактеризовать его как энергичного человека, который умеет выстраивать контакты с людьми, разговаривать с инвесторами на языке экономики", - сказала спикер журналистам в субботу. Она подчеркнула, что Гольдштейн - человек, не равнодушный к ЕАО.