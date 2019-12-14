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Матвиенко назвала врио губернатора ЕАО энергичным человеком
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РИА Новости

Матвиенко назвала врио губернатора ЕАО энергичным человеком

16:42 14.12.2019
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин и Ростислав Гольдштейн (справа) во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и Ростислав Гольдштейн (справа) во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко приветствовала назначение сенатора Ростислава Гольдштейна врио губернатора Еврейской автономной области, отметив, что это энергичный человек, умеющий разговаривать с инвесторами, радеющий за благополучие своего края.
Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию. Этим же указом Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона. Срок полномочий Левинталя на посту главы региона истекал в сентябре 2020 года.
"Я знаю его по совместной работе в Совете Федерации, могу охарактеризовать его как энергичного человека, который умеет выстраивать контакты с людьми, разговаривать с инвесторами на языке экономики", - сказала спикер журналистам в субботу. Она подчеркнула, что Гольдштейн - человек, не равнодушный к ЕАО.
Гольдштейн входил в бюджетный комитет Совфеда, в верхней палате парламента представлял ЕАО от исполнительной власти региона.
Матвиенко отметила, что Совет Федерации становится федеральной площадкой кадрового резерва. "Это хороший федеральный опыт, опыт успешных региональных практик, это подготовленные люди", - сказала она.
Президент РФ Владимир Путин и Ростислав Гольдштейн во время встречи
12 декабря, 19:07
Биография Ростислава Гольдштейна
Спикер добавила, что Гольдштейн ранее прошел школу кадрового резерва. Сенатор полагает, что у врио губернатора ЕАО есть все условия, чтобы успешно справляться со своими новыми обязанностями.
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Ростислав ГольдштейнВалентина МатвиенкоВладимир ПутинЕврейская автономная областьРоссияПолитика
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