На Украине экс-главу банка подозревают в хищении 37 миллионов долларов

КИЕВ, 14 дек - РИА Новости. Бывшего главу правления украинского банка "Михайловский" подозревают в выведении почти 37 миллионов долларов в течение одного дня, ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.
Национальный банк Украины в мае 2016 года признал банк "Михайловский" неплатежеспособным.
"Используя свои служебные полномочия, экс-глава правления банка наладил преступную схему вывода государственных средств на подконтрольные предприятия. Так, совместно с другими должностными лицами банка он организовал заключение кредитных договоров с подконтрольными фиктивными предприятиями на сумму более 870 миллионов гривен (37 миллионов долларов – Прим. ред.). Все эти финансовые операции были проведены в течение одного дня. Это было подтверждено во время проведения следствия", - сообщила пресс-служба полиции.
Правоохранители объявили ему о подозрении в злоупотреблении полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы УК Украины в пятницу. "Ему грозит до шести лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - отметили в пресс-службе.
Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление причастности других должностных лиц банка к этой преступной схеме.