Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-14T16:39+0300
https://ria.ru/20191214/1562396055.html
На Украине экс-главу банка подозревают в хищении 37 миллионов долларов
https://cdn23.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:172:3029:1876_1036x0_80_0_0_78f20cd9289fc47a09dd3c62499b5d6e.jpg
РИА Новости

На Украине экс-главу банка подозревают в хищении 37 миллионов долларов

16:39 14.12.2019
605
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 14 дек - РИА Новости. Бывшего главу правления украинского банка "Михайловский" подозревают в выведении почти 37 миллионов долларов в течение одного дня, ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.
Национальный банк Украины в мае 2016 года признал банк "Михайловский" неплатежеспособным.
"Используя свои служебные полномочия, экс-глава правления банка наладил преступную схему вывода государственных средств на подконтрольные предприятия. Так, совместно с другими должностными лицами банка он организовал заключение кредитных договоров с подконтрольными фиктивными предприятиями на сумму более 870 миллионов гривен (37 миллионов долларов – Прим. ред.). Все эти финансовые операции были проведены в течение одного дня. Это было подтверждено во время проведения следствия", - сообщила пресс-служба полиции.
Правоохранители объявили ему о подозрении в злоупотреблении полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы УК Украины в пятницу. "Ему грозит до шести лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - отметили в пресс-службе.
Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление причастности других должностных лиц банка к этой преступной схеме.
Грабитель
1 июня, 08:00
Большой куш: как менеджеры, кассиры и охранники грабят свои банки
4101110
Обсудить 1
Национальная полиция УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве
СБУ заявила о блокировании канала наркотрафика и задержании россиян
Взорванный автомобиль на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, в котором погиб журналист Павел Шеремет
В Киеве опасаются "репутационных рисков" из-за дела Шеремета
Офис компании Нафтогаз в Киеве
"Нафтогаз" объяснил рост цен для населения Украины коррупцией
Встреча лидеров стран нормандской четверки в Берлине
Никакие документы на саммите в Париже не подписывали, заявили в Киеве
Патриарший Экзарх Украины, Митрополит Киевский и Галицкий Филарет в Свято-Данилове монастыре. Поместный Собор Русской Православной Церкви. 6 июня 1990
Епифаний объявил о ликвидации церковной структуры Филарета
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Аваков заявил о пропаже видео при расследовании убийства Шеремета
Филарет
"Новая церковь" Украины призвала раскольника Филарета к примирению
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Песков заявил об отсутствии прорыва на "нормандском саммите"
Восстановленный пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП Станица Луганская
МИД Украины рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе
Банкноты номиналом 1000 гривен
Украинские министры попросили повысить им зарплату
Вертолет Ми-8АМТШ Терминатор во время учений ЮВО в Ростовской области
Россия поставит Казахстану для сборки 17 комплектов вертолетов Ми-8/17
Северокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДР
КНДР могла провести испытание ракетного двигателя, заявил эксперт
Рабочий на территории хранилища газа
Катар приветствует конкуренцию со стороны России в поставках газа в ЕС
Участник Поля чудес отгадал слово с ошибкой и победил
Участник "Поля чудес" отгадал слово с ошибкой и победил
Автомобиль следственного комитета РФ у офиса авиакомпании Когалымавиа - владельца компании Метроджет (Metrojet) на Южнопортовой улице в Москве, где проходят обыски в связи с расследованием катастрофы лайнера Airbus-321
В Ярославской области задержали школьника за избиение сверстника
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
02:46Режиссер "Прощания" поможет Николь Кидман с сериалом "Экспаты"
02:45Рыбаков назвал свою главную задачу на посту председателя "Яблока"
02:42В Венесуэле обвинили оппозицию в подготовке теракта против военных
02:34В Троицке стартует электронное голосование для выбора места метро
02:29Лобачева объяснила попадание Марьянова в центр "Феникс" перед смертью
02:06Астролог рассказала, какие изменения в моде произойдут в Год Крысы
01:57В столице Ливана более 50 протестующих пострадали в ходе беспорядков
01:30Новым председателем партии "Яблоко" стал Николай Рыбаков
01:23США намерены вывести треть своих военных из Афганистана, сообщает СМИ
01:06Россиян предупредили о новом виде кражи данных из банков
00:50Россия и Катар договорились координировать инвестиционную деятельность
00:46Сенатор США Грэм предложил замену "плохой" сделке с Ираном
00:41В Москве объяснили иск по делу девочки, живущей в перинатальном центре
00:31Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
00:24В России пройдет День памяти журналистов, погибших при исполнении
00:16США вводят санкции против ключевого ядерного объекта в Иране
23:51В США прокомментировали сообщения о новых испытаниях в КНДР
23:37Соловьев прокомментировал заявления Киева о миротворцах в Донбассе
23:10В Мадриде экоактивисты вывалили навоз перед местом проведения COP25
Лента новостейМолния