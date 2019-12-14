На Украине экс-главу банка подозревают в хищении 37 миллионов долларов

"Используя свои служебные полномочия, экс-глава правления банка наладил преступную схему вывода государственных средств на подконтрольные предприятия. Так, совместно с другими должностными лицами банка он организовал заключение кредитных договоров с подконтрольными фиктивными предприятиями на сумму более 870 миллионов гривен (37 миллионов долларов – Прим. ред.). Все эти финансовые операции были проведены в течение одного дня. Это было подтверждено во время проведения следствия", - сообщила пресс-служба полиции.