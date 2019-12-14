КНДР могла провести испытание ракетного двигателя, заявил эксперт

СЕУЛ, 14 дек – РИА Новости. КНДР могла провести на космодроме Сохэ испытание многоступенчатого жидкостного ракетного двигателя, считает профессор Института проблем Дальнего Востока при университете Кённам Ким Дон Ёп.
Академия оборонных наук КНДР сообщила в субботу, что в пятницу вечером провела ещё одно "важное" испытание на космодроме Сохэ, которое поднимет "потенциал стратегического ядерного сдерживания КНДР" еще на один уровень. О первом подобном испытании академия сообщила 7 декабря.
Эксперт отметил, что лидер КНДР Ким Чен Ын не присутствовал на испытании в этот раз, а также обратил внимание на краткость и сдержанность самого сообщения об испытании.
По его мнению, так как речь идет о поднятии "на новый уровень" ядерных возможностей КНДР, речь уже не идет о запуске искусственного спутника, особенно учитывая, что уже второй раз об эксперименте сообщает Академия оборонных наук КНДР, а не Национальное управление по аэрокосмическому развитию КНДР (NADA, National Aerospace Development Administration).
"Вне сомнений, это испытание двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты (МБР)… Для начала, Северная Корея сообщила о времени с 22.41 до 22.48. Если это продолжительность выброса двигателя, то это примерно 7 минут. В два раза больше, чем 200 секунд (3 минуты 20 секунд) у двигателя "Пэктусан-1" с тягой 80 тонна-сил, которым в Северной Корее гордятся, называя революцией 3.18 (18 марта 2017 года – ред.)", - заявил эксперт.
По его мнению, "вполне возможно, что это было (испытание – ред.) многоступенчатого жидкостного ракетного двигателя".
"Южная Корея недавно провела успешное испытание разрабатываемого двигателя - преемника KSLV-II со временем возгорания 600 секунд. На данный момент такой двигатель использует только Россия, США же также находятся на стадии разработки", - заявил эксперт в комментарии, полученном РИА Новости.
По мнению профессора, КНДР проводит испытания не столько потому, что хочет пригрозить США, но скорее "идет по своему пути". "Выглядит так, как будто Северная Корея показывает США, что последует за расколом в Ханое и если недооценивать (закрытие – ред.) указанных в сентябрьской пхеньянской декларации полигонов Тончханни и Ёнбёне. Я считаю, что Северная Корея в дальнейшем будет совершенствовать качество ракетоносителей, используя полигон в Тончханни, и наращивать количество боеголовок", - заявил эксперт.