КНДР могла провести испытание ракетного двигателя, заявил эксперт

СЕУЛ, 14 дек – РИА Новости. КНДР могла провести на космодроме Сохэ испытание многоступенчатого жидкостного ракетного двигателя, считает профессор Института проблем Дальнего Востока при университете Кённам Ким Дон Ёп.

Академия оборонных наук КНДР сообщила в субботу, что в пятницу вечером провела ещё одно "важное" испытание на космодроме Сохэ, которое поднимет "потенциал стратегического ядерного сдерживания КНДР" еще на один уровень. О первом подобном испытании академия сообщила 7 декабря.

Эксперт отметил, что лидер КНДР Ким Чен Ын не присутствовал на испытании в этот раз, а также обратил внимание на краткость и сдержанность самого сообщения об испытании.

По его мнению, так как речь идет о поднятии "на новый уровень" ядерных возможностей КНДР, речь уже не идет о запуске искусственного спутника, особенно учитывая, что уже второй раз об эксперименте сообщает Академия оборонных наук КНДР, а не Национальное управление по аэрокосмическому развитию КНДР (NADA, National Aerospace Development Administration).

"Вне сомнений, это испытание двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты (МБР)… Для начала, Северная Корея сообщила о времени с 22.41 до 22.48. Если это продолжительность выброса двигателя, то это примерно 7 минут. В два раза больше, чем 200 секунд (3 минуты 20 секунд) у двигателя "Пэктусан-1" с тягой 80 тонна-сил, которым в Северной Корее гордятся, называя революцией 3.18 (18 марта 2017 года – ред.)", - заявил эксперт.

По его мнению, "вполне возможно, что это было (испытание – ред.) многоступенчатого жидкостного ракетного двигателя".

"Южная Корея недавно провела успешное испытание разрабатываемого двигателя - преемника KSLV-II со временем возгорания 600 секунд. На данный момент такой двигатель использует только Россия, США же также находятся на стадии разработки", - заявил эксперт в комментарии, полученном РИА Новости.