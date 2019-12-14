На Филиппинах пять человек погибли и 33 пострадали в ДТП с автобусом

Авария произошла в субботу в 16.30 (11.30 мск) на скоростной автомагистрали к югу от столицы страны, Манилы. По данным полиции, грузовик выехал на полосу встречного движения и врезался в пассажирский автобус. Пять человек скончались на месте, пострадавшие доставлены в больницы.