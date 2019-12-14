Участник "Поля чудес" отгадал слово с ошибкой и победил

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Участник капитал-шоу " Участник капитал-шоу " Поле чудес " угадал слово, написанное с ошибкой.

Запись программы опубликована на сайте канала.

Ведущий передачи Леонид Якубович попросил участников назвать вальс, ноты которого получал клиент "Товарищества Эйнем" при покупке конфет.

Правильным ответом является слово "монпансье", однако на табло и на экране слово было написано как "монпасье".

Участник программы смог угадать слово, несмотря на то, что в нем не хватало одной буквы.

Также он победил и в суперигре.