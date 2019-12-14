Матвиенко назвала причину отставки главы Иркутской области

"Губернатор Иркутской области подал заявление по собственному желанию. Я полагаю, что за этим стоит его собственная самооценка, оценка своей работы и его подчиненных", — сказала спикер журналистам в субботу.

Она подчеркнула, что дееспособность, профессионализм любой региональной команды проверяются именно в чрезвычайных ситуациях, и в данном случае "региональная команда не справилась".

"Не было оперативных решений, не было контактов с людьми", — отметила законодатель. Поэтому люди обоснованно критиковали областные власти.

Матвиенко подчеркнула, что подобная негативная ситуация сложилась в регионе при том, что президент России дважды приезжал в Иркутскую область, в места бедствий, были даны все поручения, федеральный центр оперативно реагировал на запросы, выделял средства на восстановление.

"Но дальше цепочка прерывалась, и многие люди абсолютно справедливо высказывались с критикой в адрес региональной власти",— сказала она.

Спикер также полагает, что врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев справится с возложенными на него обязанностями.