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2019-12-14T18:51+0300
https://ria.ru/20191214/1562395262.html
Матвиенко назвала причину отставки главы Иркутской области
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РИА Новости

Матвиенко назвала причину отставки главы Иркутской области

16:08 14.12.2019 (обновлено: 18:51 14.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГубернатор Иркутской области Сергей Левченко
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что причиной отставки иркутского губернатора Сергея Левченко стал тот факт, что он не справился с чрезвычайной ситуацией в регионе и сам дал оценку своим действиям.

"Губернатор Иркутской области подал заявление по собственному желанию. Я полагаю, что за этим стоит его собственная самооценка, оценка своей работы и его подчиненных", — сказала спикер журналистам в субботу.

Она подчеркнула, что дееспособность, профессионализм любой региональной команды проверяются именно в чрезвычайных ситуациях, и в данном случае "региональная команда не справилась".
"Не было оперативных решений, не было контактов с людьми", — отметила законодатель. Поэтому люди обоснованно критиковали областные власти.
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко
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Матвиенко подчеркнула, что подобная негативная ситуация сложилась в регионе при том, что президент России дважды приезжал в Иркутскую область, в места бедствий, были даны все поручения, федеральный центр оперативно реагировал на запросы, выделял средства на восстановление.
"Но дальше цепочка прерывалась, и многие люди абсолютно справедливо высказывались с критикой в адрес региональной власти",— сказала она.
Спикер также полагает, что врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев справится с возложенными на него обязанностями.
"Назначение Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области — правильное решение", — сказала Матвиенко. Она полагает, что он справится и сделает все, чтобы "как можно быстрее ликвидировать последствия этого тяжелейшего паводка, помочь людям".
Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко
12 декабря, 18:20
КПРФ хочет выдвинуть Левченко на выборы губернатора Иркутской области
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Паводок в Иркутской областиВалентина МатвиенкоСергей ЛевченкоИркутская областьПолитика
Популярные комментарии
Это прямо лучший маркер состояния общества России - даже высшее руководство боится просто взять, уволить чиновника такого ранга, со всеми вытекающими по ответственности. Уже который губер запачкал штаны - и все уходят по собственному желанию. Пока в России у чиновников нет прямой ответственности за свою деятельность - никакого прорыва никуда не будет. Дома для всех пострадавших не построены - по какому б. собственному желанию он ушел? Кто давал обещание, что дома сделают до зимы? По хорошему, Путин должен выступить с речью про увольнение губернатора в связи с невыполнением поручения.
14 декабря, 16:55
ШдШампунь для Мозга
63000041
А министерство по ЧС для чего существует?
14 декабря, 16:12
vvab6
79002113
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