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В Орловской области два человека погибли в ДТП
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РИА Новости

В Орловской области два человека погибли в ДТП

15:59 14.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции на улице Москвы
Автомобиль полиции на улице Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Два человека погибли в ДТП на автодороге "Орел - Залегощь", еще трое взрослых и ребенок пострадали, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Сообщается, что 14 декабря около 9.40 на автодороге "Орел - Залегощь" произошло столкновение двух автомобилей.
"По предварительной информации, водитель автомобиля "Форд" выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ 2115". В результате ДТП погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля, еще четверо человек, в том числе несовершеннолетний, пострадали", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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МВД РФОрловская областьРоссияПроисшествия
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