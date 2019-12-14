В Орловской области два человека погибли в ДТП

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Два человека погибли в ДТП на автодороге "Орел - Залегощь", еще трое взрослых и ребенок пострадали, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Сообщается, что 14 декабря около 9.40 на автодороге "Орел - Залегощь" произошло столкновение двух автомобилей.
"По предварительной информации, водитель автомобиля "Форд" выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ 2115". В результате ДТП погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля, еще четверо человек, в том числе несовершеннолетний, пострадали", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП, устанавливаются все обстоятельства происшествия.