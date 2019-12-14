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2019-12-15T01:31+0300
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Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии
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РИА Новости

Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии

15:42 14.12.2019 (обновлено: 01:31 15.12.2019)
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© Depositphotos / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение
© Depositphotos / Denis Vostrikov
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал РБК, что из законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП) исключат возможность обналичивать замороженные накопления.
Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
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В нынешней версии проекта перевод средств из ОПС в ГПП может считаться первым взносом участника новой накопительной пенсионной системы. С даты уплаты этого взноса в течение полугода действует период охлаждения. В этот промежуток времени человек может отказаться от участия в системе и забрать деньги.
"Идеология такая: шесть месяцев действует период охлаждения, и если человек написал заявление о переводе средств ОПС, то они переводятся на его счет в ГПП только по истечении этого периода", — заявил Моисеев.
Досрочно средства можно будет снять в случае тяжелой жизненной ситуации, например если требуется оплатить дорогостоящее лечение.
Кроме того, Министерство финансов рассматривает вариант ввести минимальный взнос в систему ГПП в размере ста рублей.
Ранее ЦБ и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных накоплений. Она позволит россиянам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
ГПП, как предполагается, будет добровольной системой, а накопления в ней будут гарантированы государством.
Пенсия
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Алексей МоисеевЦентральный Банк РФМинистерство финансов РФМоскваОбщество
Популярные комментарии
А что не пойти дальше - отменить пенсии совсем? Ну а что - государство с себя снимает "экономически невыгодные" обязательства и все рады...
14 декабря, 16:16
ddamaskblade
12022417
У меня 2 группа и я не человек, поскольку пенсия 7000... Спасибо всем мудрым знатокам от финансов за достойную пенсию и счастливую старость! Мне 53 и 30 лет на инвалидности...
14 декабря, 17:33
a-759
62024124
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