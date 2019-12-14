Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал РБК, что из законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП) исключат возможность обналичивать замороженные накопления.
Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
В нынешней версии проекта перевод средств из ОПС в ГПП может считаться первым взносом участника новой накопительной пенсионной системы. С даты уплаты этого взноса в течение полугода действует период охлаждения. В этот промежуток времени человек может отказаться от участия в системе и забрать деньги.
"Идеология такая: шесть месяцев действует период охлаждения, и если человек написал заявление о переводе средств ОПС, то они переводятся на его счет в ГПП только по истечении этого периода", — заявил Моисеев.
Досрочно средства можно будет снять в случае тяжелой жизненной ситуации, например если требуется оплатить дорогостоящее лечение.
Кроме того, Министерство финансов рассматривает вариант ввести минимальный взнос в систему ГПП в размере ста рублей.
ГПП, как предполагается, будет добровольной системой, а накопления в ней будут гарантированы государством.
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