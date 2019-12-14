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2019-12-14T18:16+0300
https://ria.ru/20191214/1562394582.html
Песков заявил об отсутствии прорыва на "нормандском саммите"
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РИА Новости

Песков заявил об отсутствии прорыва на "нормандском саммите"

15:42 14.12.2019 (обновлено: 18:16 14.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Судьбоносного прорыва на саммите в "нормандском формате" не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Возобновился ли нормандский формат после изрядного перерыва — да, возобновился. Достигнут ли судьбоносный прорыв — нет", — сказал он в эфире Первого канала.

Телеведущая Ольга Скабеева
13 декабря, 23:05
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Ранее он отмечал, что участники встречи в Париже преследовали одну цель — возобновить после длительного перерыва работу в "нормандском формате", а также реальные усилия по поискам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. По словам Пескова, в этом направлении были сделаны важные шаги, но предстоит сделать гораздо больше.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — состоялся в Париже 9 декабря. По итогам встречи лидеры приняли коммюнике, в котором подчеркнули приверженность Минским соглашениям.
Согласно документу, к концу марта 2020 года должно состояться разведение сил в трех новых точках на линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня и обмен пленными по формуле "всех на всех".
Следующая встреча в "нормандском формате" должна пройти через четыре месяца.
Минские соглашения
9 декабря, 21:34
Минские соглашения
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Обсудить 8
"Нормандский" саммит в ПарижеДмитрий ПесковРоссияВ мире
Популярные комментарии
Так Зеленский ничего не может.Только пустословие уже длится пол года ,а еще 4,5 года осталось если не скинут радикалы.
14 декабря, 17:29
Николай Шатилов
1710001
Прорыва нет, есть нарыв.
14 декабря, 17:09
Иван Сусанин28
1800000
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