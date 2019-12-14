МИД предупредил россиян об ограничении движения в итальянской Апулии

Как сообщают итальянские СМИ, бомба была обнаружена 2 ноября на строительной площадке в районе Боццано города Бриндизи. Отмечается, что бомба была сброшена британской авиацией во время налета на порт этого города во Вторую мировую войну в 1941 году.

В связи с запланированной на 15 декабря в Бриндизи операцией по обезвреживанию авиабомбы местные власти объявили эвакуацию. Более 50 тысяч жителей должны будут покинуть свои дома с 8.00 в воскресенье. Железнодорожное движение будет приостановлено с 08.30. Аэропорт закроют до 12.00, трассу Лечче - Бриндизи - с 07.00. Как пишут итальянские СМИ, операцию по обезвреживанию авиабомбы планируется завершить к 13.00.