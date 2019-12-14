МИД предупредил россиян об ограничении движения в итальянской Апулии

"Италия - с 5.00 до 13.00 15 декабря обезвреживание авиабомбы в городе Бриндизи (Апулия). Ограничения на движение по трассе Лечче - Бари; отмена поездов; перебои в работе аэропорта Саленто", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Как сообщают итальянские СМИ, бомба была обнаружена 2 ноября на строительной площадке в районе Боццано города Бриндизи. Отмечается, что бомба была сброшена британской авиацией во время налета на порт этого города во Вторую мировую войну в 1941 году.
В связи с запланированной на 15 декабря в Бриндизи операцией по обезвреживанию авиабомбы местные власти объявили эвакуацию. Более 50 тысяч жителей должны будут покинуть свои дома с 8.00 в воскресенье. Железнодорожное движение будет приостановлено с 08.30. Аэропорт закроют до 12.00, трассу Лечче - Бриндизи - с 07.00. Как пишут итальянские СМИ, операцию по обезвреживанию авиабомбы планируется завершить к 13.00.
13 декабря, 15:01В Италии объявили "желтый" уровень метеоопасности