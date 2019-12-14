Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-14T15:27+0300
https://ria.ru/20191214/1562394230.html
МИД предупредил россиян об ограничении движения в итальянской Апулии
https://cdn24.img.ria.ru/images/155341/42/1553414253_0:202:3065:1926_1036x0_80_0_0_7255360e2b9c4427aec25c921e791fe9.jpg
РИА Новости

МИД предупредил россиян об ограничении движения в итальянской Апулии

15:27 14.12.2019
763
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. МИД РФ предупредил соотечественников об ограничении движения по трассе Лечче - Бари и отмене поездов 15 декабря в регионе Апулия на юге Италии из-за обезвреживания авиабомбы времен Второй мировой войны.
"Италия - с 5.00 до 13.00 15 декабря обезвреживание авиабомбы в городе Бриндизи (Апулия). Ограничения на движение по трассе Лечче - Бари; отмена поездов; перебои в работе аэропорта Саленто", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Как сообщают итальянские СМИ, бомба была обнаружена 2 ноября на строительной площадке в районе Боццано города Бриндизи. Отмечается, что бомба была сброшена британской авиацией во время налета на порт этого города во Вторую мировую войну в 1941 году.
В связи с запланированной на 15 декабря в Бриндизи операцией по обезвреживанию авиабомбы местные власти объявили эвакуацию. Более 50 тысяч жителей должны будут покинуть свои дома с 8.00 в воскресенье. Железнодорожное движение будет приостановлено с 08.30. Аэропорт закроют до 12.00, трассу Лечче - Бриндизи - с 07.00. Как пишут итальянские СМИ, операцию по обезвреживанию авиабомбы планируется завершить к 13.00.
Тоскана, Италия
13 декабря, 15:01
В Италии объявили "желтый" уровень метеоопасности
021011
Обсудить 0
АпулияМИД РФРоссияИталияВ мире
Рекомендуем
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
Адвокат рассказал, почему Лондон может отказать в экстрадиции Ассанжа
Основатель Blackwater американец Эрик Принс. 2007 год
СМИ: основатель ЧВК Academi тайно встретился с властями Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу
Кибербезопасность
Власти Нового Орлеана объявили режим ЧС после кибератаки
Американский ракетный комплекс Patriot
Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot
Афганистан
В Афганистане десять человек погибли при взрыве придорожной мины
Рабочий на территории хранилища газа
Катар приветствует конкуренцию со стороны России в поставках газа в ЕС
Военнослужащие на участке восстановленного моста в Станице Луганская
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
Британский премьер-министр Борис Джонсон произносит речь во время подсчета голосов на всеобщих выборах в Великобритании
Глава МИД Израиля поздравил Джонсона с "исторической победой"
Президент Боливии Эво Моралес
СМИ: Моралес в Аргентине будет жить недалеко от границы с Боливией
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Восстановленный пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП Станица Луганская
МИД Украины рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе
Военнослужащие Народной милиции ДНР
В ДНР назвали слова Авакова о роспуске Народной милиции фантазиями
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США пройдут 25 февраля
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Песков заявил об отсутствии прорыва на "нормандском саммите"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
02:46Режиссер "Прощания" поможет Николь Кидман с сериалом "Экспаты"
02:45Рыбаков назвал свою главную задачу на посту председателя "Яблока"
02:42В Венесуэле обвинили оппозицию в подготовке теракта против военных
02:34В Троицке стартует электронное голосование для выбора места метро
02:29Лобачева объяснила попадание Марьянова в центр "Феникс" перед смертью
02:06Астролог рассказала, какие изменения в моде произойдут в Год Крысы
01:57В столице Ливана более 50 протестующих пострадали в ходе беспорядков
01:30Новым председателем партии "Яблоко" стал Николай Рыбаков
01:23США намерены вывести треть своих военных из Афганистана, сообщает СМИ
01:06Россиян предупредили о новом виде кражи данных из банков
00:50Россия и Катар договорились координировать инвестиционную деятельность
00:46Сенатор США Грэм предложил замену "плохой" сделке с Ираном
00:41В Москве объяснили иск по делу девочки, живущей в перинатальном центре
00:31Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
00:24В России пройдет День памяти журналистов, погибших при исполнении
00:16США вводят санкции против ключевого ядерного объекта в Иране
23:51В США прокомментировали сообщения о новых испытаниях в КНДР
23:37Соловьев прокомментировал заявления Киева о миротворцах в Донбассе
23:10В Мадриде экоактивисты вывалили навоз перед местом проведения COP25
Лента новостейМолния