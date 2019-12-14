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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-14T15:25+0300
https://ria.ru/20191214/1562394006.html
Турция рассчитывает в феврале провести с Россией саммит по Сирии
https://cdn21.img.ria.ru/images/152718/85/1527188564_0:42:2846:1643_1036x0_80_0_0_6c11275bbed54ecb53efea25c0363062.jpg
РИА Новости

Турция рассчитывает в феврале провести с Россией саммит по Сирии

15:23 14.12.2019 (обновлено: 15:25 14.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
ДОХА, 14 дек - РИА Новости, Юлия Троицкая. Турция планирует провести отдельный саммит с участием России наряду со встречей в верхах по Сирии, который пройдет в Стамбуле в феврале, сообщил в субботу РИА Новости на полях Дохийской конференции в столице Катара глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил о намеченном в Стамбуле в феврале саммите по Сирии с участием глав Турции, ФРГ, Франции и Великобритании.
"Мы проведем саммит по Сирии с участием глав ФРГ, Франции и Великобритании, и отдельно мы организуем двусторонний саммит с Россией", - сказал Чавушоглу.
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Война в СирииМевлют ЧавушоглуТурцияСирия
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