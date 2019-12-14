Никакие документы на саммите в Париже не подписывали, заявили в Киеве

"Нет, мне об этом ничего не известно. Никто никакого дополнительного коммюнике не пописывал. Подписей никто не ставил ни на одном документе", - сказал Резников в интервью изданию "Левый берег" .

По его словам, коммюнике - это свидетельствование того, "о чем говорили и, вроде бы, договорились", но подписи никто ни на каком документе не ставит. "Нет, точно ничего не было подписано", - подчеркнул он.