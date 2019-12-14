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Никакие документы на саммите в Париже не подписывали, заявили в Киеве
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РИА Новости

Никакие документы на саммите в Париже не подписывали, заявили в Киеве

15:16 14.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВстреча лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине
Встреча лидеров стран нормандской четверки в Берлине
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 14 дек - РИА Новости. Лидеры Украины, РФ, Франции и Германии не ставили подписей ни под одним документом по итогам саммита в "нормандском формате", заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" приняли коммюнике по итогам встречи, прошедшей в понедельник в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, лидеры "нормандской четверки" призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам". Следующая встреча лидеров состоится через четыре месяца. Из коммюнике следует, что одной из ее основных тем станет организация местных выборов в Донбассе.

"Нет, мне об этом ничего не известно. Никто никакого дополнительного коммюнике не пописывал. Подписей никто не ставил ни на одном документе", - сказал Резников в интервью изданию "Левый берег".

По его словам, коммюнике - это свидетельствование того, "о чем говорили и, вроде бы, договорились", но подписи никто ни на каком документе не ставит. "Нет, точно ничего не было подписано", - подчеркнул он.
Флаг Украины
12 декабря, 15:38
В Киеве прокомментировали правку коммюнике "нормандского саммита"
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"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация в ДНР и ЛНР"Нормандская четверка"ФранцияПарижУкраинаВ мире
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