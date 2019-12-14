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Ядерные технологии
2019-12-14T15:17+0300
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Ледокол "Арктика" успешно завершил первый этап ходовых испытаний
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РИА Новости

Ледокол "Арктика" успешно завершил первый этап ходовых испытаний

15:13 14.12.2019 (обновлено: 15:17 14.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАтомный ледокол "Арктика" во время начала ходовых испытаний на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
Атомный ледокол Арктика во время начала ходовых испытаний на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Атомный ледокол "Арктика" во время начала ходовых испытаний на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Самый мощный в мире российский головной универсальный атомный ледокол "Арктика" успешно завершил первый этап ходовых испытаний, сообщила в субботу пресс-служба "Балтийского завода" (Санкт-Петербург, входит в Объединенную судостроительную корпорацию).
"Четынадцатого декабря после завершения испытаний в Финском заливе головной атомный ледокол "Арктика", построенный на Балтийском заводе, вернулся к достроечной стенке завода", - говорится в сообщении.
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"Программа испытаний первого этапа успешно отработана: проверен ход от резервных дизельгенераторов, достигнута самостоятельная скорость в 6 узлов. Связь, навигация и бытовые системы ледокола также успешно показали себя в действии", - отмечает пресс-служба завода.
Первый этап ходовых испытаний "Арктики" был начат в минувший четверг. Полностью программу атомохода планируется выполнить до мая 2020 года, после чего он должен быть передан в эксплуатацию.
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Головной универсальный атомный ледокол ЛК-60Я "Арктика" проекта 22220 был построен по заказу госкорпорации "Росатом". На "Балтийском заводе" сейчас идет строительство двух серийных атомоходов проекта 22220 "Сибирь" и "Урал". В августе нынешнего года "Росатом" и Балтзавод подписали контракт на строительство еще двух серийных атомных ледоколов этого проекта.
Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я мощностью 60 мегаватт станут самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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