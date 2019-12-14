Атомный ледокол "Арктика" во время начала ходовых испытаний на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге

Атомный ледокол "Арктика" во время начала ходовых испытаний на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Самый мощный в мире российский головной универсальный атомный Самый мощный в мире российский головной универсальный атомный ледокол "Арктика" успешно завершил первый этап ходовых испытаний, сообщила в субботу пресс-служба " Балтийского завода " ( Санкт-Петербург , входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

"Четынадцатого декабря после завершения испытаний в Финском заливе головной атомный ледокол "Арктика", построенный на Балтийском заводе, вернулся к достроечной стенке завода", - говорится в сообщении.

"Программа испытаний первого этапа успешно отработана: проверен ход от резервных дизельгенераторов, достигнута самостоятельная скорость в 6 узлов. Связь, навигация и бытовые системы ледокола также успешно показали себя в действии", - отмечает пресс-служба завода.

Первый этап ходовых испытаний "Арктики" был начат в минувший четверг. Полностью программу атомохода планируется выполнить до мая 2020 года, после чего он должен быть передан в эксплуатацию.

Головной универсальный атомный ледокол ЛК-60Я "Арктика" проекта 22220 был построен по заказу госкорпорации "Росатом". На "Балтийском заводе" сейчас идет строительство двух серийных атомоходов проекта 22220 "Сибирь" и "Урал". В августе нынешнего года "Росатом" и Балтзавод подписали контракт на строительство еще двух серийных атомных ледоколов этого проекта.