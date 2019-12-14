Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot

"Турция верит, что США все еще наши союзники, и мы по-прежнему остаемся их союзниками... Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это сделано. Предложение России было более выгодным, и мы его приняли. Сейчас мы готовы купить систему Patriot от США, ждем их ответа", - сказал Чавушоглу.