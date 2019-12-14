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2019-12-14T15:14+0300
https://ria.ru/20191214/1562393882.html
Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot
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РИА Новости

Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot

15:13 14.12.2019 (обновлено: 15:14 14.12.2019)
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© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканский ракетный комплекс Patriot
Американский ракетный комплекс Patriot
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американский ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
ДОХА, 14 дек - РИА Новости. Турция предложила США продать Анкаре системы ПРО Patriot, ждет ответа, заявил в субботу на Дохийском форуме в Катаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Турция верит, что США все еще наши союзники, и мы по-прежнему остаемся их союзниками... Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это сделано. Предложение России было более выгодным, и мы его приняли. Сейчас мы готовы купить систему Patriot от США, ждем их ответа", - сказал Чавушоглу.
Он пригрозил, что в случае принятия санкций со стороны США из-за поставок С-400 Турция будет вынуждена ответить на них.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
13 декабря, 17:40
Источник сообщил подробности нового контракта России и Турции по С-400
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Обсудить 29
С-400 «Триумф»ТурцияМевлют ЧавушоглуПэтриот (зенитный ракетный комплекс )СШАВ мире
Популярные комментарии
Эрдоган хитрый жук, он знает что сенат в США, на фоне обострившегося маразма из за С-400, не одобрит с ним сделку. Он разведет руками, и будет прав. Мы просили, вы не продали, что же вы хотите?
14 декабря, 18:02
zzaa_stss
8570015
Со стороны Турции как-то такие действия очень примитивны... Впрочем, Эрдоган сами себе хозяин - как считает нужным делать, так пусть и делает. А Россия должна просчитывать свои действия на десять шагов вперёд.
14 декабря, 15:45
Владимир Белогорский
5730007
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